Спасибо Усманову: Узбекистан поблагодарил известного миллиардера

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Руководство Минвуза Узбекистана направило письмо со словами благодарности известному российскому миллиардеру Алишеру Усманову за организацию в Ташкенте концерта Энрике Иглесиаса, сообщает корреспондент Sputnik.
"Уважаемый Алишер Бурханович, выражаем Вам огромную признательность за организацию концерта яркого голоса мировой эстрады Энрике Иглесиаса в Узбекистане. Переданные нам безвозмездно билеты были распределены среди одаренных студентов, ставших лауреатами государственных стипендий и студентов-сирот", – говорится в письме Министерства высшего и среднего специального образования.
Как сообщает ведомство, студенты приобретут новые впечатления и вдохновение, что важно для их культурно-духовного развития. Оказанная помощь, говорится в письме, стала неоценимым вкладом в развитие благотворительности в Узбекистане.
Напомним, что в четверг, 28 декабря, во Дворце искусств "Истиклол" в Ташкенте состоится концерт одного из самых знаменитых испанских певцов — Энрике Иглесиаса. Это стало очередным подарком известного мецената для жителей Узбекистана к Новому году.
В своем недавнем интервью Усманов, отвечая на вопрос, сколько он готов вложить в Узбекистан, сказал: "Сколько смогу". Миллиардер не стал раскрывать размеров инвестиций, которые он готов направить в республику, однако подчеркнул, что "всячески готов помогать и уже помогает". "Моя сегодняшняя роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты", — пояснил российский бизнесмен.
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