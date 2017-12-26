22:29 26 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Алишер Усманов

Спасибо Усманову: Узбекистан поблагодарил известного миллиардера

© RIA Novosti. Dmitriy Astakhov
Общество
Получить короткую ссылку
32420

Российский миллиардер узбекского происхождения помог одаренным студентам, ставших лауреатами государственных премий, посетить концерт Энрике Иглесиаса в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Руководство Минвуза Узбекистана направило письмо со словами благодарности известному российскому миллиардеру Алишеру Усманову за организацию в Ташкенте концерта Энрике Иглесиаса, сообщает корреспондент Sputnik.

"Уважаемый Алишер Бурханович, выражаем Вам огромную признательность за организацию концерта яркого голоса мировой эстрады Энрике Иглесиаса в Узбекистане. Переданные нам безвозмездно билеты были распределены среди одаренных студентов, ставших лауреатами государственных стипендий и студентов-сирот", – говорится в письме Министерства высшего и среднего специального образования.

Как сообщает ведомство, студенты приобретут новые впечатления и вдохновение, что важно для их культурно-духовного развития. Оказанная помощь, говорится в письме, стала неоценимым вкладом в развитие благотворительности в Узбекистане.

Алишер Усманов, архивное фото
© Sputnik/ Михаил Климентьев
Усманов: вложу в Узбекистан, сколько смогу
"Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам студентов, оставшихся без родительского тепла. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде и популяризации здорового образа и культурного досуга нашей молодежи. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в наступающем 2018 году", – поблагодарило министерство Усманова.

Напомним, что в четверг, 28 декабря, во Дворце искусств "Истиклол" в Ташкенте состоится концерт одного из самых знаменитых испанских певцов — Энрике Иглесиаса. Это стало очередным подарком известного мецената для жителей Узбекистана к Новому году.

Алишер Усманов
© Sputnik/ Сергей Гунеев
Алишер Усманов построит новый туристический комплекс в Бухаре
До этого при содействии Алишера Усманова в Ташкенте состоялся сольный концерт британской поп-звезды Робби Уильямса, а также прошло выступление прославленного испанского тенора Хосе Каррераса.

В своем недавнем интервью Усманов, отвечая на вопрос, сколько он готов вложить в Узбекистан, сказал: "Сколько смогу". Миллиардер не стал раскрывать размеров инвестиций, которые он готов направить в республику, однако подчеркнул, что "всячески готов помогать и уже помогает". "Моя сегодняшняя роль — это совет, консалтинг и благотворительные проекты", — пояснил российский бизнесмен.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

По теме

Энрике Иглесиас впервые выступит в Ташкенте
Теги:
Алишер Усманов, Ташкент, Награды и премии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вид на спорткомплекс Олимпийский и соборную мечеть
    Смена собственника

    Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

  • Работа автозаправочной станции, архивное фото
    Ошибочка вышла

    Около 30 автомобилей пострадали из-за ошибки сотрудников АЗС в Гродно, где вместо 95-го бензина на протяжении нескольких часов в баки заливали дизтопливо.

  • Мемориал в шотландском городе Килмарнок, установленный в память об абхазских воинах, погибших в результате агрессии Грузии в 1992-1993 годах
    Шотландия помнит

    Памятник защитникам Абхазии в шотландском Килмарноке, который был демонтирован в ноябре 2017 года по требованию Грузии, возвращен на прежнее место.

  • Мусорные баки компании Sanitek
    Отходы – в доходы

    На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.

  • Южный берег Крыма. Бухта Ласпи
    Не надо стесняться!

    Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.

  • Севший на мель сухогруз Ocean Crown, архивное фото
    Экология под ударом

    Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.

  • Фейерверк
    "Взрывной" праздник

    С пальцами и без ожогов: как уберечь себя от травм в новогоднюю ночь от некачественной пиротехники - попытался разобраться Sputnik Молдова.

  • Международная акция Тотальный диктант
    Выбор столицы

    У жителей Эстонии, желающих, чтобы их город стал еще и столицей международной акции "Тотальный диктант", осталось несколько часов, чтобы проголосовать.

  • Транскам
    Северный фронт

    Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Голубое озеро в Казани
Волшебный уголок голубых озер Казани
Животные в немецком зоопарке получили рождественские подарки
В немецком зоопарке рождественские подарки получили слоны и тигры
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054