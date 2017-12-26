Узбекистанцы в будущем году снова смогут сдать ЕГЭ в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте в 2018 году продолжит практику проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает корреспондент Sputnik.
В Узбекистане в последние годы наблюдается устойчивый рост к получению высшего образования в России, поэтому возможность сдачи ЕГЭ в столице крайне востребована. В прошлом году количество желающих пройти экзамен в Ташкенте превысило 2 тысячи человек. При этом технические возможности позволили принять тесты только у 25 из них.
"Для нас 2018 год станет вторым годом подряд, когда мы будем единственным представительством Россотрудничества в мире, которое занимается приемом ЕГЭ. В прошлом году у нас не было ни единого замечания, опыт был признан успешным. Люди работали с 4 утра до позднего вечера, чтобы соблюсти все правила, конфиденциальность и секретность", — рассказал Sputnik руководитель организации Виктор Шулика.
По его словам, пока, к сожалению, Россотрудничество просто не в силах принять экзамен у всех желающих узбекистанцев из-за ряда существующих технических требований.
Напомним, что ежегодно тысячи абитуриентов из Узбекистана поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч зачисляются на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России. По общему количеству учащихся в России — более 24 тысяч — республика находится на одном из первых мест среди стран СНГ.
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