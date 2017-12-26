Узбекистанцы в будущем году снова смогут сдать ЕГЭ в Ташкенте

В прошлом году количество желающих пройти экзамен в Ташкенте превысило 2 тысячи человек, но технические возможности позволили принять тесты только у 25 из них

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте в 2018 году продолжит практику проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает корреспондент Sputnik.

В Узбекистане в последние годы наблюдается устойчивый рост к получению высшего образования в России, поэтому возможность сдачи ЕГЭ в столице крайне востребована. В прошлом году количество желающих пройти экзамен в Ташкенте превысило 2 тысячи человек. При этом технические возможности позволили принять тесты только у 25 из них.

"Для нас 2018 год станет вторым годом подряд, когда мы будем единственным представительством Россотрудничества в мире, которое занимается приемом ЕГЭ. В прошлом году у нас не было ни единого замечания, опыт был признан успешным. Люди работали с 4 утра до позднего вечера, чтобы соблюсти все правила, конфиденциальность и секретность", — рассказал Sputnik руководитель организации Виктор Шулика.

По его словам, пока, к сожалению, Россотрудничество просто не в силах принять экзамен у всех желающих узбекистанцев из-за ряда существующих технических требований.

"Дело в том, что есть определенные требования. У нас допущено до проведения экзамена всего две аудитории. Они могут вместить максимум 35 человек. Кроме того, там должны находится врач, видеокамеры, каждого абитуриента необходимо посадить за отдельный стол. Так, что наши желания упираются в имеющуюся техническую базу. Но мы намерены использовать резервные дни и принять экзамен у как можно большего числа юношей и девушек из Узбекистана", — сказал Шулика.

Напомним, что ежегодно тысячи абитуриентов из Узбекистана поступают в российские вузы. При этом более двух тысяч зачисляются на бюджетные места, в том числе по образовательной квоте, выделяемой правительством России. По общему количеству учащихся в России — более 24 тысяч — республика находится на одном из первых мест среди стран СНГ.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.