"Узбекские авиалинии" получили награду от аэропорта "Краснодар"

Международный аэропорт "Краснодар" ежегодно в конце декабря подводит итоги работы отечественных и иностранных авиакомпаний, отличившихся своей успешной и плодотворной деятельностью

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В международном аэропорту "Краснодар" представителям "Узбекистон хаво йуллари" вручили почетную грамоту "За вклад в развитие услуг авиационного обслуживания пассажиров в период летней навигации 2017 года".

Как сообщает пресс-служба "Узбекских авиалиний", авиаперевозчик уже много лет успешно работает в южном городе России.

Uzbekistan airways осуществляет полеты в этом направлении два раза в неделю, по вторникам и пятницам на самолетах А320.

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