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Пустые кресла

В Минфине Узбекистана подтвердили увольнение 24 сотрудников

Sputnik/Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (135)
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Ранее узбекские СМИ сообщали о 50 уволенных сотрудниках Минфина

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Министерстве финансов Узбекистана подтвердили увольнение 24 человек, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
В Минфине сняли с должностей 50 человек после критики президента
После критики Мирзиёева 22 декабря из центрального аппарата Минфина были уволены двое руководителей главного управления и двое их заместителей.
Кроме того, своих должностей лишились четверо руководителей управления, один заместитель, трое руководителей отделов и четверо других сотрудников.
Позднее пришлось освободить служебные кресла еще восьми сотрудникам.

Ранее узбекские СМИ сообщали о 50 уволенных. Причиной массового снятия с должностей стали недостатки в работе ведомства, выявленные в течение года.

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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (135)
Теги:
Министерство финансов Узбекистана, Узбекистан



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