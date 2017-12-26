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Техосмотр автомобиля

В Узбекистане с 1 января техосмотр авто смогут проводить частники

© Sputnik/ Константин Чалабов
Общество
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Ранее в Узбекистане отменили требование медицинской справки при прохождении обязательного технического осмотра автомобиля

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года вводится новый порядок обязательного технического осмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, сообщает корреспондент Sputnik.

Разговор по мобильному телефону во время управления автомобилем
© Sputnik/ Сергей Пятаков
В Узбекистане отменили требование медсправки при техосмотре авто
Теперь техосмотр наравне с органами Государственной службы безопасности дорожного движения МВД смогут проводить частные компании. При этом уже с 1 января 2019 года осмотр будут осуществлять только частники. Эти меры предусмотрены постановлением правительства, подписанным в пятницу, 22 декабря.

Для проведения техосмотра частные компании должны будут иметь аккредитованную "Узстандартом" производственно-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием.

Правительство поручило МВД до 15 января будущего года пересмотреть размеры платежей, взимаемых за проведение обязательного техосмотра, предусмотрев введение дифференцированных размеров ставок для юридических и физических лиц, с учетом категории транспортного средства.

Кроме того, МВД займется мониторингом и анализом эффективности проведения частниками техосмотров легковых авто. На основе этого изучения до 1 октября 2018 года будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию процесса.

Водитель за рулем автомобиля
CC0 / pixabay
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Напомним, что в Узбекистане с 1 октября стартовала замена прав и техпаспортов. Водительское удостоверение нового образца выдается сроком на 10 лет. Замена осуществляется с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года на добровольной основе, с 1 января 2019 года до 31 декабря 2020 года — в обязательном порядке.

Замена свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (техпаспорта) на новое осуществляется поэтапно в течение 2017-2020 годов при прохождении обязательного технического осмотра.

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Теги:
техосмотр, автолюбитель, Узбекистан



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