В Узбекистане с 1 января техосмотр авто смогут проводить частники

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года вводится новый порядок обязательного технического осмотра легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, сообщает корреспондент Sputnik.
Для проведения техосмотра частные компании должны будут иметь аккредитованную "Узстандартом" производственно-техническую базу, оснащенную необходимым оборудованием.
Правительство поручило МВД до 15 января будущего года пересмотреть размеры платежей, взимаемых за проведение обязательного техосмотра, предусмотрев введение дифференцированных размеров ставок для юридических и физических лиц, с учетом категории транспортного средства.
Кроме того, МВД займется мониторингом и анализом эффективности проведения частниками техосмотров легковых авто. На основе этого изучения до 1 октября 2018 года будут подготовлены предложения по дальнейшему совершенствованию процесса.
Замена свидетельства о регистрации автомототранспортного средства (техпаспорта) на новое осуществляется поэтапно в течение 2017-2020 годов при прохождении обязательного технического осмотра.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.