Абдуллаев: на музыке Шаинского воспитано не одно поколение детей

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В США накануне скончался известный и всеми любимый композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. О том, какая это невосполнимая утрата для многих, в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал председатель Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Рустам Абдуллаев.
"Его творчество настолько богато и ошеломительно, что вряд ли кто-то сможет повторить такое. На его музыке воспитано не одно поколение наших детей. Он был очень талантливым и очень добрым человеком", — считает Рустам Абдуллаевич.
Как-то, во время одной из командировок в Москву еще в советское время, Абдуллаеву довелось слушать игру на рояле и пение Шаинского. Это было что-то невообразимое, говорит собеседник. Он так искусно это делал, что вокруг собралось немало народу. Все слушали его, замерев, как будто бы боялись упустить даже малейший звук или жест композитора во время исполнения одного из его произведений, вспоминает профессор.
"Это огромная утрата для всех нас. Жаль, что уходят такие великие люди. Он был по-настоящему народным композитором, которого к тому же очень любили дети. Сожалею, что мне так и не удалось лично пообщаться с Владимиром Яковлевичем", — заключил глава Союза композиторов и бастакоров.
Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" — всего более 400 песен.
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