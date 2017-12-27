15:54 27 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Композитор Владимир Шаинский

Абдуллаев: на музыке Шаинского воспитано не одно поколение детей

© Sputnik/ Виталий Белоусов
Общество
Получить короткую ссылку
136 0 0

По словам председателя Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Рустама Абдуллаева, Шаинский запомнился детям как добрый волшебник, написавший неповторимую музыку к мультфильмам

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В США накануне скончался известный и всеми любимый композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. О том, какая это невосполнимая утрата для многих, в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал председатель Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Рустам Абдуллаев.

Композитор Владимир Шаинский
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни
По его словам, Шаинский запомнился многим, и особенно детям, как добрый волшебник, написавший неповторимую музыку к детским мультфильмам.

"Его творчество настолько богато и ошеломительно, что вряд ли кто-то сможет повторить такое. На его музыке воспитано не одно поколение наших детей. Он был очень талантливым и очень добрым человеком", — считает Рустам Абдуллаевич.

Как-то, во время одной из командировок в Москву еще в советское время, Абдуллаеву довелось слушать игру на рояле и пение Шаинского. Это было что-то невообразимое, говорит собеседник. Он так искусно это делал, что вокруг собралось немало народу. Все слушали его, замерев, как будто бы боялись упустить даже малейший звук или жест композитора во время исполнения одного из его произведений, вспоминает профессор.

"Это огромная утрата для всех нас. Жаль, что уходят такие великие люди. Он был по-настоящему народным композитором, которого к тому же очень любили дети. Сожалею, что мне так и не удалось лично пообщаться с Владимиром Яковлевичем", — заключил глава Союза композиторов и бастакоров.

Игорь Грибков
© Flickr/ curtis.kennington
Грибков: после Шаинского настоящей детской музыки никто не писал
Шаинский умер в Сан-Диего после продолжительной болезни. Он родился 12 декабря 1925 года, в 1941 году его семья была эвакуирована в Ташкент. После войны поступил в МГК имени Чайковского на оркестровый факультет. До 2000 года жил и работал в Москве, потом в Израиле, в 2004-м переехал в Америку.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" — всего более 400 песен.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Владимир Шаинский, Узбекистан, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Силуэты людей на фоне флага ЛГБТ
    Гей-стоп

    В Казахстане предложили ввести возрастное ограничение для доступа к информации, пропагандирующей нетрадиционную сексуальную ориентацию.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальной встрече глав государств СНГ.
    Идеологическая атака

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальном саммите СНГ заявил, что распространение идеологии "Исламского государства" усилилось.

  • Пайомадҳои тундбод дар Хуҷанд
    Здравствуй, елка, Новый год!

    В таджикском Худжанде в результате шквалистого ветра повалены десятки деревянных электрических опор и даже новогодняя елка.

  • Рагим Газиев
    Будет сидеть

    Бывший министр обороны Азербайджана Рагим Газиев, ранее приговоренный к смертной казни и помилованный президентом, получил десять суток ареста.

  • Зона пограничного контроля
    Есть, где разгуляться

    Александр Лукашенко увеличил срок безвизового пребывания иностранцев в Брестской и Гродненской областях до десяти дней и расширил разрешенные зоны пребывания.

  • Граница.
    Паспортный допуск

    С внутренним общегражданским паспортом Абхазии нового образца с начала 2018 года можно будет пересекать абхазско-российскую границу.

  • Занятия с расчетами собак минно-розыскной службы ЮВО
    К зиме готовы

    На сторожевых заставах российской военной базы в Армении завершились мероприятия по подготовке к зимнему периоду и новогодним праздникам.

  • Празднование Нового года
    Остановись, мгновенье!

    Сбор подписей за отказ от перехода на зимнее и летнее время в Латвии начат на портале общественных инициатив.

  • Перрон Южного вокзала в Калининграде, архивное фото
    Поехали!

    В январе Калининградская пригородная пассажирская компания запустит тестовые поезда в Литву по маршрутам Калининград-Клайпеда и Калининград-Гдыня.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдовы И. Додоном
    Президентский отчет

    О чем говорили президенты России в и Молдовы Владимир Путин и Игорь Додон в Москве, написал в соцсетях молдавский лидер.

  • Дорога в лесу. Иллюстративное фото
    Ищет милиция…

    Жительница Эстонии обратилась за помощью к полиции Кингисеппского района Ленинградской области России в поисках своего мужа.

  • Водопроводный кран
    Живительная влага

    Вода в столицу Южной Осетии временно будет поступать по вспомогательной линии, пока основной водовод не заработает в обычном режиме.

  • Силуэты людей на фоне флага ЛГБТ
    Гей-стоп

    В Казахстане предложили ввести возрастное ограничение для доступа к информации, пропагандирующей нетрадиционную сексуальную ориентацию.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальной встрече глав государств СНГ.
    Идеологическая атака

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальном саммите СНГ заявил, что распространение идеологии "Исламского государства" усилилось.

  • Пайомадҳои тундбод дар Хуҷанд
    Здравствуй, елка, Новый год!

    В таджикском Худжанде в результате шквалистого ветра повалены десятки деревянных электрических опор и даже новогодняя елка.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Голубое озеро в Казани
Волшебный уголок голубых озер Казани
Выступление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на неформальной встрече лидеров стран СНГ
Мирзиёев: Узбекистан радуют успехи России
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054