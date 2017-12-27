Абдуллаев: на музыке Шаинского воспитано не одно поколение детей

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. В США накануне скончался известный и всеми любимый композитор Владимир Шаинский. Ему было 92 года. О том, какая это невосполнимая утрата для многих, в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказал председатель Союза композиторов и бастакоров Узбекистана Рустам Абдуллаев.

© Sputnik/ Виталий Белоусов Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни

По его словам, Шаинский запомнился многим, и особенно детям, как добрый волшебник, написавший неповторимую музыку к детским мультфильмам.

"Его творчество настолько богато и ошеломительно, что вряд ли кто-то сможет повторить такое. На его музыке воспитано не одно поколение наших детей. Он был очень талантливым и очень добрым человеком", — считает Рустам Абдуллаевич.

Как-то, во время одной из командировок в Москву еще в советское время, Абдуллаеву довелось слушать игру на рояле и пение Шаинского. Это было что-то невообразимое, говорит собеседник. Он так искусно это делал, что вокруг собралось немало народу. Все слушали его, замерев, как будто бы боялись упустить даже малейший звук или жест композитора во время исполнения одного из его произведений, вспоминает профессор.

"Это огромная утрата для всех нас. Жаль, что уходят такие великие люди. Он был по-настоящему народным композитором, которого к тому же очень любили дети. Сожалею, что мне так и не удалось лично пообщаться с Владимиром Яковлевичем", — заключил глава Союза композиторов и бастакоров.

Шаинский умер в Сан-Диего после продолжительной болезни. Он родился 12 декабря 1925 года, в 1941 году его семья была эвакуирована в Ташкент. После войны поступил в МГК имени Чайковского на оркестровый факультет. До 2000 года жил и работал в Москве, потом в Израиле, в 2004-м переехал в Америку.

Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. "Голубой вагон" и "Пусть бегут неуклюже" из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, "Улыбка" из "Крошки Енота", "Белые кораблики", "Вместе весело шагать", "Антошка" — всего более 400 песен.

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