Тюрденев: дружба молодежи из РФ и Узбекистана укрепит отношения стран

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. На конференции российских соотечественников посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил, что усиление сотрудничества между молодежными организациями двух стран имеет позитивные перспективы в укреплении дружественных отношений между государствами.

Sputnik / Дмитрий Ключевский Кадиров: мы всегда поддерживаем своих соотечественников

Кроме того, посол отметил, что состоявшаяся встреча — отражение политики РФ и Узбекистана, в которой молодежное направление относится к числу приоритетных.

Также участники конференции обсудили, как можно усовершенствовать формы взаимодействия с организациями в России и как популяризировать русскую культуру в Узбекистане, чтобы сделать ее более понятной для народа этой страны.

Еще в ходе мероприятия наградили грамотами и подарками активистов из числа российских соотечественников за большую работу среди молодежи и личный вклад в укрепление дружбы между РФ и Узбекистаном.

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