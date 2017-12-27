В Узбекистане 11 тысяч детей-сирот получат подарки от президента

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. В Узбекистане 11 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, получат президентские подарки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
Подарки от президента доставят в регионы грузовым автотранспортом и самолетами.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" привезет 6265 подарков в Каракалпакстан и девять других областей.
Сегодня новогодние гостинцы уже встречают в Андижанской области.
Кроме того, 3734 подарка приехали в Ташкентскую, Сырдарьинскую, Джизакскую области и Ташкент.
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