ТАШКЕНТ, 27 декабря, Sputnik. Художественный руководитель Мариинского театра и всемирно известный дирижер Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы", которым международное информационное агентство и радио Sputnik подарило предновогоднюю поездку в Санкт-Петербург.

Знаменитый артист поделился со своими слушателями бесценным опытом и рассказал о тонкостях управления большим оркестром, а также вспомнил о том, как он гастролировал по родным странам юных танцоров. Дети смогли задать массу вопросов опытному руководителю театра.

"Дирижировать просто, нужно лишь немного понимать, как работает оркестр. А вот почувствовать его работу можно только после долгих лет обучения", — отметил Валерий Гергиев.

Sputnik Валерий Гергиев встретился с участниками проекта "Ты супер! Танцы"

"Я впервые побывала в опере. Даже представить не могла, что будет так красиво: музыка, декорации, костюмы артистов были просто великолепны. Встреча с Гергиевым была для меня сюрпризом. Не ожидала, что знаменитый дирижер, которого я раньше видела только по телевизору, будет таким открытым и добрым", — сказала Астхик Мхитарян из Армении.

Узбекская участница проекта Анастасия Молокова спросила маэстро о том, каково это руководить огромным оркестром и в чем секрет дирижерского искусства.

На это Гергиев ответил, что главное не то, что ты делаешь руками, дирижерской палочкой.

"Главное, это чувствовать людей, с которыми ты играешь то или иное произведение, главное не столько действие, сколько эмоции. Тогда все и получается", — ответил художественный руководитель Мариинского театра.

Международное информационное агентство и радио Sputnik сделало новогодние подарки участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран постсоветского пространства. Дети отправились в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург, где они увидят главные достопримечательности города и познакомятся с известными деятелями культуры. Также агентство будет выплачивать ежемесячную стипендию конкурсантам до достижения ими 18 лет, предоставит возможность пройти специализированные курсы по русскому языку тем, кому это необходимо, и окажет помощь в поступлении в российские вузы.

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