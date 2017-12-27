Узбекистан построит школу в кыргызском Оше

Во вторник вступило в силу соглашение между правительствами стран, подписанное 28 июля 2017 года в Бишкеке

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан построит в кыргызском Оше общеобразовательную школу на 630 ученических мест, передает МИД РУ.

Во вторник вступило в силу соглашение между правительствами стран, подписанное 28 июля 2017 года в Бишкеке.

Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Узбекистан с официальным визитом 13-14 декабря. Тогда стороны подписали соглашение и документы о сотрудничестве в области финансов, таможни, научной сферы, противодействия чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.