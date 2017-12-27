Президент уволил более 560 сотрудников финсистемы Узбекистана

Шавкат Мирзиёев в своем послании раскритиковал руководство Минфина, сказав, что в последние 10-15 лет ведомство неэффективно расходовало бюджет

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Более 560 сотрудников финансовых госорганов Узбекистана, в том числе Министерства финансов, казначейства и Пенсионного фонда, уволены за пять дней после критики президента страны Шавката Мирзиёева в связи с их неэффективной работой.

Мирзиёев в пятницу в своем послании обеим палатам парламента подверг критике работу Минфина, поручив его руководству в течение десяти дней избавиться от застаревших подходов в работе и в ближайшее время провести существенную ротацию кадров, передает РИА Новости.

"С 22 декабря по сегодняшний день уволены 562 сотрудника госучреждений финансовой системы республики, в том числе Министерства финансов, системы казначейства и Пенсионного фонда", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные министерства финансов.

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Среди уволенных, в частности, — 24 сотрудника управлений Министерства финансов, начальник управления государственного финансового контроля Ташкента и три его заместителя, 65 сотрудников казначейства, 100 работников Пенсионного фонда, 273 сотрудника местных финансовых организаций.

Президент Узбекистана в своем послании резко подверг критике прежнее руководство Минфина, которое, по его мнению, в течение последних 10-15 лет неэффективно расходовало средства бюджета, а также лоббировало нерентабельные инвестиционные проекты.

Минфин Узбекистана в ноябре возглавил Жамшид Кучкаров. Он сменил на этом посту Рустама Азимова, который возглавлял ведомство с февраля 2005 года. Кучкаров также занимает пост вице-премьера.

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