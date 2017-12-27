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Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль Путешествие в Рождество в центре Москвы

Ходжа Насреддин приехал в Москву: узбекская керамика на новогоднем фестивале

Sputnik
Общество
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Мудрец на ослике обосновался в центре заснеженной Москвы и привез с собой пиалы и блюда для плова

27 дек — Sputnik, Тимур Селиванов. Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" в центре Москвы. Ляганы, пиалы и фигурки Ходжи Насреддина на верном ослике украсят квартиры жителей и гостей столицы.

Корреспондент Sputnik нашел на Арбате лавку узбекской керамики и поговорил с приветливыми предпринимателями.

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По предновогоднему пешеходному Арбату прогуливается разнообразная публика, в том числе те, кто еще ищет подарки к праздникам. В центре улицы — ряд домиков-лавочек, украшенных гирляндами. На одном из прилавков — посуда с затейливыми восточными узорами.

Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль Путешествие в Рождество в центре Москвы
Sputnik
Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" в центре Москвы

Продавец переминается от холода с ноги на ногу. "В Самарканде сейчас теплее!", — шутливо жалуется он и просит подождать с интервью: жена греется в кафе.
Вскоре появляется Зулола Шарипова. Улыбчивая женщина средних лет не стесняется перед камерой и радостно рассказывает о себе и своем бизнесе.
Бизнес семейный — в нем, кроме родителей-супругов, задействованы сын и его жена.

"Все делаем вручную в мастерских, никаких штамповок не приемлем", — заверяет Зулола.

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Sputnik
Узбекские мастера на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве

Шариповы представляют республиканскую ассоциацию ремесел "Хунарманд", что означает "ремесленник". Ее организовали по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Тарелка на память

Семья ремесленников приезжает на рождественский фестиваль в Москву уже не первый год. Условия работы более чем приемлемые — они выигрывают торговое место по тендеру, а не платят за аренду.

Настроены Шариповы серьезно: работать будут до 14 января, а после вернутся на родину — мастерская ждет: "А отдыхать будем летом, на море в Сочи или в Крыму!".

Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль Путешествие в Рождество в центре Москвы
Sputnik
Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" в центре Москвы

У узбекской лавки уже есть постоянные покупатели, которые находят их каждый год. Кроме москвичей и гостей столицы, за национальной керамикой приходят и представители узбекской диаспоры.

"Вчера вечером к нам пришел покупатель. Он учился и служил в Узбекистане в советское время, но не смог привезти оттуда ничего на память. Он очень обрадовался, когда увидел нашу лавку, и купил декоративное блюдо.

"Это моя история! Я буду показывать близким, где я провел сорок лет своей жизни", — передает его слова Зулола.

Узбекский Дед Мороз

Кроме традиционной посуды, на прилавке примостились керамические фигурки Ходжи Насреддина и загадочных человечков в национальных костюмах. Зулола пояснила: это узбекские Деды Морозы, в халатах, без бороды, но при усах.

Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль Путешествие в Рождество в центре Москвы
Sputnik
Узбекская керамика приехала на праздничный фестиваль "Путешествие в Рождество" в центре Москвы

Еще одна новинка для традиционного ремесла — елочные игрушки в виде расписных керамических яиц.

"В Узбекистане Новый Год — тоже очень популярный праздник, но елочных игрушек в узбекских мастерских еще никто не делал. Специально для юбилейной ярмарки мы создали эти игрушки, которые можно повесить на елку", — похвасталась она.

На прощание Зулола поздравила соотечественников с Новым Годом по-узбекски и подарила корреспонденту и оператору по керамической фигурке.

"Им можно шептать желания — между прочим, все они сбываются!", — сказала мастерица на прощание.

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Теги:
керамика, Москва, Узбекистан



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    Идеологическая атака

    Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на неформальном саммите СНГ заявил, что распространение идеологии "Исламского государства" усилилось.

  • Пайомадҳои тундбод дар Хуҷанд
    Здравствуй, елка, Новый год!

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