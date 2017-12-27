Ташкент получил первые 50 низкопольных автобусов MAN

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Компания JV MAN Auto-Uzbekistan в среду передала "Тошшахартрансхизмат" первую партию из 50 современных низкопольных автобусов MAN A22 CNG, работающих на сжатом природном газе, сообщает корреспондент Sputnik.

Уже в ближайшее время новая техника выйдет на обслуживание пассажиров столицы. При этом в будущем году компания поставит Ташкенту 110 таких автобусов, а в 2019 году — 190. Всего за три года планируется пополнить столичный автопарк 350 автобусами MAN. Все они будут собраны на заводе в Самарканде.

"Первый прототип этого автобуса вышел на обслуживание пассажиров в тестовом режиме в сентябре 2015 года. На сегодняшний день его пробег превысил 130 тысяч км, и за более чем два года эксплуатации основные узлы и агрегаты транспорта работают без сбоев и поломок. Салон автобуса отвечает всем современным требованиям и стандартам с точки зрения удобств для пассажиров и безопасности", — отметил заместитель председателя правления "Узавтосаноат" Абдурахим Мусаев.

Новый низкопольный автобус длиной 12 метров производится на базе шасси MAN. Его легкий алюминиевый кузов позволил снизить нагрузку на дорожное покрытие мегаполисов, продлевая срок его эксплуатации. Широкий и просторный размер кузова, а также возможность различной компоновки сидений обеспечивают достаточное пространство для перевозки до 90 пассажиров.

В автобусе установлен двигатель мощностью в 310 лошадиных сил, который обеспечивает запас хода в 380 км при полной заправке. Применение новых СПГ-технологий позволило сократить затраты на топливо примерно на 30-35% по сравнению с автобусами, работающими на традиционных видах топлива.

Для удобства и безопасности пассажиров данные автобусы оснащены регулируемой системой пневмоподвески, электронной системой поддержания курсовой устойчивости, электронным контролем плавности движения, а также системами кондиционирования.

Для обеспечения бесперебойного курсирования техники в автобусных парках "Тошшахартрансхизмат" будут открыты специальные сервисные центры.

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