00:08 28 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент-1°C
Прямой эфир
Поиск
Контрольно-пропускной пункт на границе

Узбекистан оснастит посты на границе системой распознавания лиц

© Sputnik/ Самвел Сепетчян
Общество
Получить короткую ссылку
94 0 0

система позволит не только вести круглосуточное видеонаблюдение на пунктах пропуска, но и автоматически сверять данные о проходящих гражданах с базой разыскиваемых преступников

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан намерен до конца 2019 года оснастить все кабины паспортного контроля в пунктах пропуска на границе системами видеоконтроля с возможностью распознавания лиц, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая система будет не только фиксировать проходящих людей, но и в автоматическом режиме сличать их с электронной фотокартотекой разыскиваемых преступников.

Кроме того, узбекская сторона изучает вопрос по внедрению автоматизированных кабин паспортного контроля или так называемых электронных гейтов. По сути они представляют собой кабину самообслуживания, в которой стоят сканеры паспортов нового поколения и отпечатков пальцев, а также устройство для распознавания лиц.

Пограничник, архивное фото
© AP Photo/ Gregory Bull
Соглашение с Кыргызстаном о пограничных представителях вступило в силу
Сегодня их активно применяют в крупных европейских аэропортах, где время прохождения такого пункта не превышает одной минуты. Пассажиры, которые не могут пройти электронный контроль, направляются к пограничнику.

Еще одна технологическая новинка, планируемая к внедрению, — система предварительной информации о пассажирах. Она занимается сбором биографических данных пассажиров, предоставляемых авиакомпанией.

Эта информация обычно берется из паспорта пассажира, а также других открытых источников и передается органам пограничного контроля в стране назначения перед отправлением рейса. Это позволяет принимающей стороне быть готовой к приему нежелательных гостей.

В международных аэропортах Узбекистана с 1 января 2018 года начнет действовать упрощенная система таможенного контроля. Она подразумевает появление "зеленого" и "красного" коридоров для прилетающих лиц. Первый будет предназначен для перемещения через границу товаров в ручной клади и багаже без декларирования, а второй — для провоза товаров, подлежащих декларированию в письменной форме.

На втором этапе с 1 января 2021 года система заработает во всех автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска на границе.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Узбекистан, Национальная безопасность



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лондон, виды города
    Бездомный олигарх

    Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.

  • Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины получило в подарок зимнюю специализированную форму для реаниматологов
    Тайный Санта

    Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общие задачи

    В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.

  • Жилые дома в спальном районе Баку, фото из архива
    Марс атакует

    Сразу в двух городах Азербайджана зафиксированы "летающие тарелки", однако, по мнению местных специалистов, светящиеся объекты к уфологии отношения не имеют.

  • Филипп Гулый на пресс-конференции в Sputnik
    Единая и безвизовая

    Объединение Бреста и Гродно в единую безвизовую зону привлечет больше организованных туристических групп, убеждены в белорусском союзе туристической индустрии.

  • Архивное фото
    С наступающим!

    Президенты Абхазии и России обменялись новогодними поздравлениями и выразили уверенность в продолжении стратегического партнерства двух стран.

  • Президент РА Серж Саргсян с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили
    Транзитная недостаточность

    Сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев специально для Sputnik Армения проанализировал "транзитный аспект" армяно-грузинских отношений.

  • Угловой дом в Риге
    В мешке у КГБ

    Пользователи интернета восторгаются смелостью латышского поэта Яниса Рокпелниса, который признался в сотрудничестве с КГБ, и попытались запустить флэшмоб.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Смена "окраса"

    Примирительная риторика президента Литвы Дали Грибаускайте в адрес России подтвердила, что Вильнюс пытается вскочить в вагон уходящего поезда Брюссель – Москва.

  • Отопление
    Остаемся зимовать

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Молдовы Игорь Додон, обсудили вопросы транзита российского газа и отопительный сезон в республике.

  • Новый бренд Эстонии
    Загадочное пятно

    От загадочного зеленого пятна в бренде Эстонии решено отказаться - концепция, на разработку которой потратили четверть миллиона евро, оказалась в "корзине для мусора".

  • Дампалет
    Осетинский как обязательный

    В Северной Осетии начался сбор подписей под обращением к президенту РФ в поддержку обязательного изучения осетинского языка в республике.

  • Лондон, виды города
    Бездомный олигарх

    Высокий Суд Лондона арестовал активы бывшего казахстанского олигарха Максата Арип и его элитный особняк по иску о хищении средств.

  • Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины получило в подарок зимнюю специализированную форму для реаниматологов
    Тайный Санта

    Перед Новым годом отделение реанимации Центра экстренной медицины Кыргызстана получило в подарок зимнюю форму. Даритель пожелал остаться неизвестным.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
    Общие задачи

    В следующем году председательство в СНГ переходит к Таджикистану - об общих задачах Содружества на 2018 год рассказал президент страны Эмомали Рахмон.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
Узбекские мастера на фестивале Путешествие в Рождество в Москве
Узбекские мастера на фестивале "Путешествие в Рождество" в Москве
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
От "Жигулей" до Xray: эволюция автомобилей АвтоВАЗа

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054