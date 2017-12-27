Узбекистан оснастит посты на границе системой распознавания лиц

система позволит не только вести круглосуточное видеонаблюдение на пунктах пропуска, но и автоматически сверять данные о проходящих гражданах с базой разыскиваемых преступников

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Узбекистан намерен до конца 2019 года оснастить все кабины паспортного контроля в пунктах пропуска на границе системами видеоконтроля с возможностью распознавания лиц, сообщает корреспондент Sputnik.

Новая система будет не только фиксировать проходящих людей, но и в автоматическом режиме сличать их с электронной фотокартотекой разыскиваемых преступников.

Кроме того, узбекская сторона изучает вопрос по внедрению автоматизированных кабин паспортного контроля или так называемых электронных гейтов. По сути они представляют собой кабину самообслуживания, в которой стоят сканеры паспортов нового поколения и отпечатков пальцев, а также устройство для распознавания лиц.

© AP Photo/ Gregory Bull Соглашение с Кыргызстаном о пограничных представителях вступило в силу

Сегодня их активно применяют в крупных европейских аэропортах, где время прохождения такого пункта не превышает одной минуты. Пассажиры, которые не могут пройти электронный контроль, направляются к пограничнику.

Еще одна технологическая новинка, планируемая к внедрению, — система предварительной информации о пассажирах. Она занимается сбором биографических данных пассажиров, предоставляемых авиакомпанией.

Эта информация обычно берется из паспорта пассажира, а также других открытых источников и передается органам пограничного контроля в стране назначения перед отправлением рейса. Это позволяет принимающей стороне быть готовой к приему нежелательных гостей.

В международных аэропортах Узбекистана с 1 января 2018 года начнет действовать упрощенная система таможенного контроля. Она подразумевает появление "зеленого" и "красного" коридоров для прилетающих лиц. Первый будет предназначен для перемещения через границу товаров в ручной клади и багаже без декларирования, а второй — для провоза товаров, подлежащих декларированию в письменной форме.

На втором этапе с 1 января 2021 года система заработает во всех автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска на границе.

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