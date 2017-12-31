Модельер Гульрух Джураева рассказала о разработанной коллекции формы, которая содержит комплекты для трех возрастных групп: 1-4, 5-7 и 8-11 классов
Новогодние выходные длиной в пять дней предусмотрены подписанным сегодня указом президента Шавката Мирзиёева
Для безболезненного перехода на цифровое вещание был сформирован первый общедоступный мультиплекс — пакет, включающий 13 бесплатных цифровых каналов
Фонд развития ЖКХ будет вести свою деятельность также за счет средств от штрафов, налагаемых Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда
Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, одним из учредителей которого является "Узбекнефтегаз", организует сеть автозаправочных станций, торгующих иностранным бензином
Региональный экологический центр Центральной Азии поддержит Узбекистан в реализации проектов по спасению Аральского моря
Власти Саудовской Аравии повысили квоту на малый хадж для узбекистанских паломников в 2018 году почти в два раза — до 10 тысяч человек
Отмена квот для абитуриентов из Узбекистана, поступающих в вузы РФ, могла бы изменить ситуацию с нехваткой учителей русского языка в республике
В Индии проходят гастроли узбекской музыкальной группы Havas
В этом году в закон об омбудсмене были внесены поправки, его встречи с заключенными теперь проводятся конфиденциально
В Узбекистане подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям переведены в режим "повышенная готовность" на новогодние праздники
Воссоединение семьи произошло в подмосковном Клину: Фирузе Уткировой вернули шестилетнюю дочь, изъятую в начале ноября органами соцзащиты
До конца 2019 года Узбекистан оснастит все кабины паспортного контроля на границе видеосистемами с возможностью распознавания лиц.
Уже в ближайшее время новая техника начнет обслуживать пассажиров столицы Узбекистана
Мудрец на ослике обосновался в центре заснеженной Москвы и привез с собой пиалы и блюда для плова
Шавкат Мирзиёев в своем послании раскритиковал руководство Минфина, сказав, что в последние 10-15 лет ведомство неэффективно расходовало бюджет
Узбекистан построит в кыргызском Оше общеобразовательную школу на 630 ученических мест
В России за счет притока мигрантов численность населения может возрасти до 154 миллионов человек к 2036 году
Дети пообщались с руководителем Мариинского театра после посещения оперы "Рождественская сказка"
В Узбекистане 11 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, получат президентские подарки