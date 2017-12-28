Новогоднее чудо: узбекистанке вернули ребенка

Органы опеки вернули ребенка спустя почти два месяца вынужденной разлуки с матерью

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Воссоединение семьи произошло в подмосковном Клину: Фирузе Уткировой вернули шестилетнюю дочь, изъятую в начале ноября органами соцзащиты.

Ботиржон Шерматов Фирузе Уткировой вернули шестилетнюю дочь, изъятую в начале ноября органами соцзащиты

Результаты экспертизы, как сообщил Sputnik Узбекистан общественный деятель, юрист Ботиржон Шерматов, не подтвердили информацию о побоях на теле девочки.

Напомним, 3 ноября сотрудники полиции забрали гулявшую во дворе девочку и поместили ее в социально-реабилитационный центр. Комиссия органов социальной защиты, собравшаяся 22 ноября по данному случаю, решила не возвращать ребенка в семью до проведения экспертизы о якобы обнаруженных синяках.

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