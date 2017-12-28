Узбекские подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности

В период новогодних праздников спасатели предпринимают усиленные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Узбекистане подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям переведены в режим "повышенная готовность" на новогодние праздники.

Как сообщает пресс-служба спасателей, меры вводятся в целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Узбекистана к оперативному реагированию на возможные происшествия в предпраздничные и праздничные дни.

Кроме того, организовано информирование населения о правилах безопасности при установке новогодних елок, электрических гирлянд, использовании газовых и электрических приборов в быту.

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