К омбудсмену Узбекистана в 2017 году обратились более 500 заключенных

В этом году в закон об омбудсмене были внесены поправки, его встречи с заключенными теперь проводятся конфиденциально

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Количество обращений осужденных и лиц, заключенных под стражу, к омбудсмену Узбекистана в 2017 году выросло в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом — до более чем 500 заявлений, сообщил в четверг заместитель уполномоченного парламента республики по правам человека Санжар Хамидуллаев.

Парламент Узбекистана в августе принял поправки в закон об омбудсмене, в частности, предоставляющие ему право беспрепятственно посещать закрытые учреждения, проводить проверки в случае нарушения прав и свобод человека по собственной инициативе или по обращениям лиц, в них содержащихся. Также установлен запрет на ограничение количества и цензуру обращений в адрес омбудсмена, сроки их направления: письма — в течение одних суток, телеграммы — немедленно, а также принцип конфиденциальности встреч уполномоченного по правам человека и бесед с заключенными.

"В 2015 году их (обращений) количество составило 147, в 2016-м — 211, а за 11 месяцев нынешнего года их число по сравнению с предыдущим периодом увеличилось в 2,5 раза и превысило 500", — сообщил Хамидуллаев, передает РИА Новости.

По его словам, все заявления совместно с компетентными органами досконально рассматриваются. "В основном они правового характера. Поступает также множество просьб о содействии в решении социально-экономических вопросов членов семей заключенных. К этой работе активно привлекаются местные органы власти и общественные организации", — отметил заместитель омбудсмена.

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По данным заместителя уполномоченного, в 2017 году омбудсмен провел комплексный мониторинг обеспечения прав осужденных и лиц, заключенных под стражу, в 13 учреждениях по исполнению наказания, а также встретился с более чем 800 осужденными.

Хамидуллаев сообщил, что в настоящее время в соответствии с "дорожной картой", подписанной с управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, ведется целенаправленная работа по формированию пакета подзаконных актов. В частности, они включают положения о национальном превентивном механизме и осуществлении омбудсменом парламентского контроля за соблюдением прав и свобод лиц, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказания, задержанных и содержащихся под стражей, а также подвергнутых административному аресту.

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