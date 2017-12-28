Россия может снять ограничения по набору узбекских студентов-филологов

Отмена квот для абитуриентов из Узбекистана, поступающих в вузы РФ, могла бы изменить ситуацию с нехваткой учителей русского языка в республике

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Представительство Россотрудничества в Узбекистане прорабатывает вопрос отмены квот и приема без ограничений абитуриентов, поступающих на филологические факультеты российских вузов, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам руководителя Российского центра науки и культуры в Ташкенте Виктора Шулики, они намерены выйти с данным предложением, чтобы изменить ситуацию в республике, характеризующуюся нехваткой учителей русского языка.

"Мы хотим выйти с предложением, чтобы отменить квоты на тех абитуриентов, которые будут поступать на филологические факультеты, то есть факультеты русской филологии, проверять только качество их подготовки и без квот зачислять. Это поможет переломить кадровый голод в Республике Узбекистан преподавателей и учителей русского языка и литературы", — пояснил Виктор Николаевич.

Он также добавил, что кроме этого ведется работа в целом над увеличением квот для студентов из Узбекистана, поступающих в российские вузы.

Отметим, что в Узбекистане на сегодняшний день сохраняется высокий интерес к изучению русского языка и получению российского образования. Об этом также заявил накануне и посол России Владимир Тюрденев.

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"Большим потенциалом как средство дальнейшего развития и обогащения культурных связей между нашими народами обладает русский язык. Поэтому посольство в своей работе традиционно уделяет особое внимание его сохранению и развитию в Узбекистане. В этом году при нашем участии состоялось открытие Центра русского языка в Узбекском государственном университете мировых языков", — подчеркнул дипломат на встрече по итогам года.

По его словам, сейчас прорабатывается возможность открытия таких центров и в других регионах республики. Кроме того, были открыты четыре инновационных кабинета русского языка и литературы в двух средних учебных заведениях страны — в школе № 10 имени Шарафа Рашидова в Джизаке и сельской общеобразовательной школе № 32 в Зангиатинском районе Ташкентской области.

На сегодняшний день в России обучаются 24 тысячи студентов из Узбекистана. В прошлом году на учебу в российские вузы поступило более 4 тысяч узбекских абитуриентов. В республике действуют филиалы МГУ им. Ломоносова, Российского экономического университета им. Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина. Кроме того, прорабатывается вопрос об открытии филиала МИСиС в Алмалыке.

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