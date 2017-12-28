Саудовская Аравия увеличила квоту на малый хадж для узбеков в 2 раза

Десять тысяч граждан Узбекистана в 2018 году получат возможность совершить малый хадж

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Власти Саудовской Аравии повысили квоту на малый хадж для узбекистанских паломников в 2018 году почти в два раза — до 10 тысяч человек, передает РИА Новости со ссылкой на представителя Управления мусульман Узбекистана.

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Представитель управления сообщил, что накануне состоялась встреча руководства Комитета по делам религий Узбекистана, Управления мусульман республики и компании Al-Hidaya из Саудовской Аравии, правительственного партнера по вопросам поездок в хадж и умру в Мекку.

"По итогам встречи стороны подписали контракт на умру-2018. Согласно документу, 10 тысяч граждан Узбекистана в 2018 году получат возможность совершить обряды умры", — сообщил собеседник агентства. Прежняя квота на малый хадж составляла 6 тысяч человек.

Стороны обсудили вопросы улучшения качества гостиничных и транспортных услуг, а также условий для приготовления еды во время хаджа, добавил представитель духовенства.

Общая квота паломников в Саудовскую Аравию из Узбекистана в 2017 году была увеличена на 20% по сравнению с 2016 годом — до 13,2 тысячи человек. В том числе квота на большой хадж выросла в 1,4 раза — до 7,2 тысячи паломников, квота на умру сохранилась на уровне 6 тысяч паломников.

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