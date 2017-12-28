Экологический центр ЦА поддержит проекты по спасению Аральского моря

На днях стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому РЭЦЦА и Госкомэкологии республики будут совместно осуществлять мероприятия по улучшению экологической ситуации в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Региональный экологический центр Центральной Азии поддержит Узбекистан в реализации проектов по спасению Аральского моря, передает Госкомэкологии республики.

На днях стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому РЭЦЦА и госкомитет будут совместно осуществлять мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации и поддержку устойчивого развития в Республике Узбекистан.

В октябре текущего года координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер заявляла, что для оказания помощи людям, пострадавшим в результате кризиса Аральского моря, необходимы согласованные усилия всех партнеров, как правительства, так и международного сообщества.

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