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A boat is seen on the shore of the Aral Sea outside the village of Karateren, south-western Kazakhstan

Экологический центр ЦА поддержит проекты по спасению Аральского моря

REUTERS / Shamil Zhumatov
Общество
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На днях стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому РЭЦЦА и Госкомэкологии республики будут совместно осуществлять мероприятия по улучшению экологической ситуации в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Региональный экологический центр Центральной Азии поддержит Узбекистан в реализации проектов по спасению Аральского моря, передает Госкомэкологии республики.

Постоянный координатор ООН Хелена Фрейзер посетила Каракалпакстан
© Twitter / UN in Uzbekistan
Координатор ООН в Узбекистане: решать проблемы Арала необходимо вместе
На днях стороны подписали рамочное соглашение, согласно которому РЭЦЦА и госкомитет будут совместно осуществлять мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации и поддержку устойчивого развития в Республике Узбекистан.

В октябре текущего года координатор ООН в Узбекистане Хелена Фрейзер заявляла, что для оказания помощи людям, пострадавшим в результате кризиса Аральского моря, необходимы согласованные усилия всех партнеров, как правительства, так и международного сообщества.

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Теги:
Аральское море, Центральная Азия, Узбекистан



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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    Сотрудники Таможенной службы Душанбе обнаружили у несовершеннолетнего свыше 22 тысяч капсул пиротехники, запрещенной в Таджикистане.

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