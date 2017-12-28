В Узбекистане появится сеть заправок, торгующих иностранным бензином

Уже в ближайшее время на отечественных АЗС начнется реализация автомобильного неэтилированного бензина Аи-98 и Аи-95

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, одним из учредителей которого является "Узбекнефтегаз", организует сеть автозаправочных станций, торгующих иностранным бензином, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новая сеть будет специализироваться на реализации по свободным коммерческим ценам автобензина марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельного топлива, соответствующего европейским качеству и стандартам. При этом продукция будет продаваться как через АЗС, так и прямые договоры купли-продажи, биржевые торги.

"Новые виды продукции на узбекском рынке нефтепродуктов полностью соответствуют мировым стандартам качества. Данный шаг направлен на дальнейшее улучшение предоставления потребительских услуг населению и демонстрирует ускоренную динамику развития нефтегазового сектора Узбекистана", — отметили в "Узбекнефтегазе".

Уже в ближайшее время на отечественных АЗС начнется реализация автомобильного неэтилированного бензина Аи-98 и Аи-95, дизельного топлива ЕВРО экологического класса 3.

Также СП Jizzakh Petroleum занимается строительством нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. Он будет получать сырье по нефтепроводу с месторождений России и Казахстана.

Одна из ниток нефтепровода Омск — Павлодар — Чимкент уже протянута до местности близ Джизакской области. Оттуда к комплексу будет проложен трубопровод протяженностью 100 километров, что позволит обеспечивать НПЗ сырьем с минимальными затратами.

На предприятии ежегодно будет перерабатываться до пяти миллионов тонн нефти и производиться 3,7 миллиона тонн моторного топлива, соответствующего стандарту "Евро-5", более 700 тысяч тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.

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