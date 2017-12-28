В Узбекистане появится сеть заправок, торгующих иностранным бензином

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, одним из учредителей которого является "Узбекнефтегаз", организует сеть автозаправочных станций, торгующих иностранным бензином, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Новые виды продукции на узбекском рынке нефтепродуктов полностью соответствуют мировым стандартам качества. Данный шаг направлен на дальнейшее улучшение предоставления потребительских услуг населению и демонстрирует ускоренную динамику развития нефтегазового сектора Узбекистана", — отметили в "Узбекнефтегазе".
Уже в ближайшее время на отечественных АЗС начнется реализация автомобильного неэтилированного бензина Аи-98 и Аи-95, дизельного топлива ЕВРО экологического класса 3.
Также СП Jizzakh Petroleum занимается строительством нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. Он будет получать сырье по нефтепроводу с месторождений России и Казахстана.
На предприятии ежегодно будет перерабатываться до пяти миллионов тонн нефти и производиться 3,7 миллиона тонн моторного топлива, соответствующего стандарту "Евро-5", более 700 тысяч тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.