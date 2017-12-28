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Заправка машины на одной из автозаправочных станций

В Узбекистане появится сеть заправок, торгующих иностранным бензином

© Sputnik/ Алексей Мальгавко
Общество
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Уже в ближайшее время на отечественных АЗС начнется реализация автомобильного неэтилированного бензина Аи-98 и Аи-95

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum, одним из учредителей которого является "Узбекнефтегаз", организует сеть автозаправочных станций, торгующих иностранным бензином, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Новая сеть будет специализироваться на реализации по свободным коммерческим ценам автобензина марок Аи-92, Аи-93, Аи-95 и Аи-98, а также дизельного топлива, соответствующего европейским качеству и стандартам. При этом продукция будет продаваться как через АЗС, так и прямые договоры купли-продажи, биржевые торги.

"Новые виды продукции на узбекском рынке нефтепродуктов полностью соответствуют мировым стандартам качества. Данный шаг направлен на дальнейшее улучшение предоставления потребительских услуг населению и демонстрирует ускоренную динамику развития нефтегазового сектора Узбекистана", — отметили в "Узбекнефтегазе".

Уже в ближайшее время на отечественных АЗС начнется реализация автомобильного неэтилированного бензина Аи-98 и Аи-95, дизельного топлива ЕВРО экологического класса 3.

Также СП Jizzakh Petroleum занимается строительством нефтеперерабатывающего комплекса в Джизакской области. Он будет получать сырье по нефтепроводу с месторождений России и Казахстана.

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Одна из ниток нефтепровода Омск — Павлодар — Чимкент уже протянута до местности близ Джизакской области. Оттуда к комплексу будет проложен трубопровод протяженностью 100 километров, что позволит обеспечивать НПЗ сырьем с минимальными затратами.

На предприятии ежегодно будет перерабатываться до пяти миллионов тонн нефти и производиться 3,7 миллиона тонн моторного топлива, соответствующего стандарту "Евро-5", более 700 тысяч тонн авиационного керосина, а также сжиженный газ, мазут, битум и другая продукция.

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Теги:
автозаправка, бензин, Узбекистан



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  • Прохожий идёт по заснеженному двору во время снегопада. Архивное фото
    Я тут постою

    В Сети появилось видео, где молодой человек едет, стоя на багажнике "Мерседеса" в Бишкеке, – ему грозит штраф по статье "Автохулиганство".

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