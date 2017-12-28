22:43 28 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекская валюта - сум

Обязательные взносы собственников жилья будут повышены

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Жилищно-коммунальное хозяйство в Узбекистане (8)
521 0 0

Фонд развития ЖКХ будет вести свою деятельность также за счет средств от штрафов, налагаемых Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Размеры обязательных взносов собственников жилых и нежилых помещений на содержание общего имущества и территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, устанавливаются товариществом частных собственников жилья не ниже минимальных размеров.

Сезонное отключение воды
© Sputnik/ Константин Чалабов
Диспетчерская служба ЖКХ в Ташкенте будет работать круглосуточно
Об этом сказано в постановлении кабинета министров Узбекистана от 25 декабря 2017 года.

При Министерстве ЖКО создан Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства, который финансирует программы по строительству, капитальному и текущему ремонту многоквартирного жилого фонда, благоустройству прилегающей территории. Фонд занимается также строительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, а также оснащением специальной техникой, оборудованием, машинами и механизмами организаций коммунального обслуживания и государственных унитарных предприятий "Ремонтно-восстановительная служба".

Фонд будет осуществлять свою деятельность за счет средств, полученных от штрафов, налагаемых Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда, а также специальной надбавки к тарифам на услуги питьевого водоснабжения.

По официальному прогнозу, в Узбекистане на содержание многоэтажек до 2022 года будет направлено 1,8 триллиона сумов, или порядка 225 миллионов долларов.

Архивное фото квитанций и чеков на оплату коммунальных платежей
© Sputnik/ Михаил Мордасов
Узбекское ЖКХ становится ближе к потребителю
Сюда входят собственные средства товариществ частных собственников жилья, кредиты коммерческих банков, средства республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента, Фонда развития ЖКХ Министерства жилищно-коммунального обслуживания, кредиты международных финансовых институтов.

АКБ "Узпромстройбанк" определен уполномоченным банком, который финансирует жилищно-коммунальную сферу.

Программа по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на 2017-2021 годы включает капитальный и текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного жилищного фонда, благоустройство территорий, ремонт и замену лифтового оборудования, а также комплексные мероприятия по совершенствованию системы содержания, эксплуатации и ремонта многоквартирного жилищного фонда.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Жилищно-коммунальное хозяйство в Узбекистане (8)
Теги:
взнос, ЖКХ, Постановление, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Денежные купюры России
    С новым бюджетом!

    Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял проект бюджета республики: за проголосовали 28 депутатов, против – четверо.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Дом-музей Пушкина в Кишиневе
    Здесь жил поэт

    В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
Знакомство с юным Пушкиным – ребята из шоу Ты супер! Танцы посетили Царскосельский лицей
Дети из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054