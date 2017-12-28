Обязательные взносы собственников жилья будут повышены

Фонд развития ЖКХ будет вести свою деятельность также за счет средств от штрафов, налагаемых Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Размеры обязательных взносов собственников жилых и нежилых помещений на содержание общего имущества и территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, устанавливаются товариществом частных собственников жилья не ниже минимальных размеров.

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Об этом сказано в постановлении кабинета министров Узбекистана от 25 декабря 2017 года.

При Министерстве ЖКО создан Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства, который финансирует программы по строительству, капитальному и текущему ремонту многоквартирного жилого фонда, благоустройству прилегающей территории. Фонд занимается также строительством, реконструкцией, капитальным и текущим ремонтом объектов водоснабжения, канализации и теплоснабжения, а также оснащением специальной техникой, оборудованием, машинами и механизмами организаций коммунального обслуживания и государственных унитарных предприятий "Ремонтно-восстановительная служба".

Фонд будет осуществлять свою деятельность за счет средств, полученных от штрафов, налагаемых Инспекцией по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилого фонда, а также специальной надбавки к тарифам на услуги питьевого водоснабжения.

По официальному прогнозу, в Узбекистане на содержание многоэтажек до 2022 года будет направлено 1,8 триллиона сумов, или порядка 225 миллионов долларов.

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Сюда входят собственные средства товариществ частных собственников жилья, кредиты коммерческих банков, средства республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента, Фонда развития ЖКХ Министерства жилищно-коммунального обслуживания, кредиты международных финансовых институтов.

АКБ "Узпромстройбанк" определен уполномоченным банком, который финансирует жилищно-коммунальную сферу.

Программа по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на 2017-2021 годы включает капитальный и текущий ремонт мест общего пользования многоквартирного жилищного фонда, благоустройство территорий, ремонт и замену лифтового оборудования, а также комплексные мероприятия по совершенствованию системы содержания, эксплуатации и ремонта многоквартирного жилищного фонда.

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