22:44 28 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Антенна на крыше дома

В Ташкентской области в январе навсегда отключат аналоговое ТВ

© Sputnik/ Г.Колосов
Общество
Получить короткую ссылку
40902

Для безболезненного перехода на цифровое вещание был сформирован первый общедоступный мультиплекс — пакет, включающий 13 бесплатных цифровых каналов

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Ташкентской области с 15 января будет полностью отключено аналоговое телевещание, сообщает корреспондент Sputnik.

Аналоговый сигнал также пропадет еще в трех регионах страны — Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Жителям остальных территорий повезло больше, их планируется отключать поэтапно до конца 2018 года. Так, например, Ташкент останется без аналогового ТВ с 15 июля, а последним в списке будет Кашкадарья — 5 декабря.

Для безболезненного перехода на цифровое вещание был сформирован первый общедоступный мультиплекс — пакет из бесплатных цифровых каналов. Сейчас он включает 13 каналов, входящих в состав Национальной телерадиокомпании, среди которых "Узбекистан", "Ёшлар", "Спорт", "Кинотеатр", UZ HD и другие.

Также в него вошли и восемь частных каналов — Mening Yurtim, Caravan TV, UzReport TV, Zo'r TV, Futbol TV, Milliy TV и другие.

Телепередача Спокойно ночи, малыши!
© Sputnik/ Александр Поляков
Ташкент — родина ТВ, или Как узбекские ученые подарили миру телевизор
Что касается технической стороны вопроса, то правительство поручило Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций до конца 2017 года обеспечить покрытие всех населенных пунктов республики цифровым телевещанием за счет установки и ввода в эксплуатацию 90 комплектов мощных и 404 комплектов маломощных передатчиков цифрового телевещания.

Малообеспеченные семьи и пенсионеры могут получить в банках льготные потребительские кредиты для приобретения телевизоров, приставок и других устройств приема сигнала цифрового телевещания.

Для удешевления стоимости оборудования предприятия АК "Узэлтехсаноат" в течение ближайших пяти лет намерены освоить производство и сборку 3 миллионов цифровых телевизионных приемников.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Ташкентская область, Телевидение, Спутниковое и кабельное телевидение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Денежные купюры России
    С новым бюджетом!

    Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял проект бюджета республики: за проголосовали 28 депутатов, против – четверо.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Дом-музей Пушкина в Кишиневе
    Здесь жил поэт

    В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
Знакомство с юным Пушкиным – ребята из шоу Ты супер! Танцы посетили Царскосельский лицей
Дети из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054