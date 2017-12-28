В Ташкентской области в январе навсегда отключат аналоговое ТВ

Для безболезненного перехода на цифровое вещание был сформирован первый общедоступный мультиплекс — пакет, включающий 13 бесплатных цифровых каналов

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. В Ташкентской области с 15 января будет полностью отключено аналоговое телевещание, сообщает корреспондент Sputnik.

Аналоговый сигнал также пропадет еще в трех регионах страны — Андижанской, Ферганской и Наманганской областях. Жителям остальных территорий повезло больше, их планируется отключать поэтапно до конца 2018 года. Так, например, Ташкент останется без аналогового ТВ с 15 июля, а последним в списке будет Кашкадарья — 5 декабря.

Для безболезненного перехода на цифровое вещание был сформирован первый общедоступный мультиплекс — пакет из бесплатных цифровых каналов. Сейчас он включает 13 каналов, входящих в состав Национальной телерадиокомпании, среди которых "Узбекистан", "Ёшлар", "Спорт", "Кинотеатр", UZ HD и другие.

Также в него вошли и восемь частных каналов — Mening Yurtim, Caravan TV, UzReport TV, Zo'r TV, Futbol TV, Milliy TV и другие.

Что касается технической стороны вопроса, то правительство поручило Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций до конца 2017 года обеспечить покрытие всех населенных пунктов республики цифровым телевещанием за счет установки и ввода в эксплуатацию 90 комплектов мощных и 404 комплектов маломощных передатчиков цифрового телевещания.

Малообеспеченные семьи и пенсионеры могут получить в банках льготные потребительские кредиты для приобретения телевизоров, приставок и других устройств приема сигнала цифрового телевещания.

Для удешевления стоимости оборудования предприятия АК "Узэлтехсаноат" в течение ближайших пяти лет намерены освоить производство и сборку 3 миллионов цифровых телевизионных приемников.

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