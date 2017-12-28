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Ташкент готовится к Новому году

Гуляй — не хочу: на Новый год узбекистанцы отдохнут пять дней подряд

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Тема:
Новогодние праздники в Узбекистане (6)
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Новогодние выходные длиной в пять дней предусмотрены подписанным сегодня указом президента Шавката Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Жители Узбекистана на предстоящих новогодних праздниках будут отдыхать целых пять дней подряд — с 30 декабря по 3 января, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева, который был подписан сегодня. В документе говорится, что 30 и 31 декабря 2017 года — это выходные дни по календарю, 1 января нового года — праздничный нерабочий день, 2 января — дополнительный нерабочий день, 3 января — перенесенный выходной день с 6 января.

Кроме того, указом устанавливаются дополнительные нерабочие дни в 2018 году, приуроченные и к таким государственным праздникам, как Навруз и День независимости, а также переносятся отдельные выходные дни на ближайшие к этим праздничным датам рабочие дни.

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В результате на праздник Навруз узбекистанцы также получили пять выходных: 18 марта — выходной день по календарю, 19 марта — перенесенный выходной день с 17 марта, 20 марта — дополнительный нерабочий день, 21 марта — праздничный нерабочий день, 22 марта — перенесенный выходной день с 24 марта.

На День независимости народ будет гулять с 31 августа по 4 сентября. Пять дней отдыха образуется за счет дополнительного нерабочего дня (31 августа) и переноса выходных дней (с двух суббот 8 и 15 сентября).

При этом дополнительные нерабочие дни, приуроченные к этим праздникам, предусматриваются за счет сокращения продолжительности трудового отпуска на три дня. Однако это не должно повлиять на минимальную продолжительность трудового отпуска в 15 рабочих дней, что предусмотрено статьей 134 Трудового кодекса республики.

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Помимо этого, учитывая роль и значение священных праздников Курбан хайит и Рамазан хайит, начиная с 2018 года в Узбекистане предусматриваются три непрерывных дня отдыха за счет переноса отдельных выходных дней на ближайшие к праздничным дням рабочие дни.

К тому же указ президента закрепил в стране порядок заблаговременного ежегодного установления конкретных дат переносов отдельных выходных дней на приуроченные к праздничным датам рабочие дни, а также разработку и утверждение календаря рабочего времени с определением количества рабочих дней и часов при различных режимах работы.

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Тема:
Новогодние праздники в Узбекистане (6)
Теги:
Новый год, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Праздничные и выходные дни



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    Побочный эффект

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