Окончательный дизайн школьной форма пока не утвержден

Модельер школьной формы Гульрух Джураева рассказала о разработанной коллекции формы, которая содержит комплекты для трех возрастных групп: 1-4, 5-7 и 8-11 классов

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Окончательный дизайн формы для школ Узбекистана пока не утвержден, сообщила в четверг директор дизайнерского центра "Шарк Либослари" Камола Гулямова.

По ее словам, сейчас модельеры продолжают демонстрировать на различных площадках свои варианты формы для школьников и дорабатывать их с учетом замечаний, поступающих от родителей и специалистов.

Инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. В результате было принято решение, что форма будет внедрена уже с сентября будущего года.

"Я подготовила 18 различных моделей школьной формы. Они отличаются по цветовой гамме, форме, используемым тканям. Как правило, каждая модель содержит четыре вещи: брюки, жилет, пиджак (куртка) и рубашку для мальчика, а также рубашку, жилет, жакет (куртка) и сарафан (юбка) для девочки. Предполагаемая стоимость комплекта варьируется в пределах от 140 до 200 тысяч сумов", — рассказала Sputnik модельер "Шарк Либослари" Гульрух Джураева.

Разработанная форма также разделена на три возрастных группы. Это комплекты для 1-4, 5-7 и 8-11 классов.

"Мы надеялись, что итоговые варианты дизайна будут одобрены в конце декабря, но пока решения нет. Думаю, что после оценки всех вариантов от различных модельеров будет оставлено 3 или 4, из которых смогут выбирать родители и школы. Также им скорее всего предоставят право определения не только фасона, но и цвета", — поделилась модельер.

REUTERS / Borja Suarez Главное за неделю: отставки, школьная форма и полное затмение

При производстве формы будут использоваться только местные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также она будет учитывать климатические условия региона.

Для малоимущих предусмотрен механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% от ее стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течение учебного года.

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