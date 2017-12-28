02:50 29 Декабря 2017
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Дизайн школьной формы для трех возрастных групп

Окончательный дизайн школьной форма пока не утвержден

Sputnik/Стрингер
Общество
Получить короткую ссылку
139 0 0

Модельер школьной формы Гульрух Джураева рассказала о разработанной коллекции формы, которая содержит комплекты для трех возрастных групп: 1-4, 5-7 и 8-11 классов

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Окончательный дизайн формы для школ Узбекистана пока не утвержден, сообщила в четверг директор дизайнерского центра "Шарк Либослари" Камола Гулямова.

Вариант школьной формы
© Союз молодежи Узбекистана
Узбекистанцы выберут школьную форму из 30 вариантов
По ее словам, сейчас модельеры продолжают демонстрировать на различных площадках свои варианты формы для школьников и дорабатывать их с учетом замечаний, поступающих от родителей и специалистов.

Инициативу о введении в школах Узбекистана единой формы высказал президент Шавкат Мирзиёев в начале этого года. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться своим видом и между ними не должно быть социального неравенства. В результате было принято решение, что форма будет внедрена уже с сентября будущего года.

"Я подготовила 18 различных моделей школьной формы. Они отличаются по цветовой гамме, форме, используемым тканям. Как правило, каждая модель содержит четыре вещи: брюки, жилет, пиджак (куртка) и рубашку для мальчика, а также рубашку, жилет, жакет (куртка) и сарафан (юбка) для девочки. Предполагаемая стоимость комплекта варьируется в пределах от 140 до 200 тысяч сумов", — рассказала Sputnik модельер "Шарк Либослари" Гульрух Джураева.

Разработанная форма также разделена на три возрастных группы. Это комплекты для 1-4, 5-7 и 8-11 классов.

"Мы надеялись, что итоговые варианты дизайна будут одобрены в конце декабря, но пока решения нет. Думаю, что после оценки всех вариантов от различных модельеров будет оставлено 3 или 4, из которых смогут выбирать родители и школы. Также им скорее всего предоставят право определения не только фасона, но и цвета", — поделилась модельер.

A woman makes a heart shape with her hands during a partial eclipse of the sun over the Roque Nublo mountain at the Canary Island of Gran Canaria
REUTERS / Borja Suarez
Главное за неделю: отставки, школьная форма и полное затмение
При производстве формы будут использоваться только местные ткани, соответствующие санитарным нормам и не имеющие специфического запаха. Также она будет учитывать климатические условия региона.

Для малоимущих предусмотрен механизм покупки формы в кредит, когда родители будут оплачивать 50% от ее стоимости сразу, а оставшуюся сумму — частями в течение учебного года.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
школьная форма, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

  • Круизное судно, фото из архива
    Заманчивый Каспий

    Туристов в Азербайджан теперь будут заманивать морем: российская и азербайджанская стороны уверены, что круизы привлекут еще больше гостей.

  • Ядерное топливо, архивное фото
    Топливо будет!

    Топливная компания ТВЭЛ, входящая в состав российской корпорации "Росатом", подписала контракт на поставку ядерного топлива для БелАЭС.

  • Денежные купюры России
    С новым бюджетом!

    Парламент Абхазии во втором и окончательном чтении принял проект бюджета республики: за проголосовали 28 депутатов, против – четверо.

  • Выборы в парламент Армении, голосование
    Только по зову сердца!

    Правительство Армении одобрило поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за принуждение к участию в агитации.

  • Арт объект Рождественская лампочка на улице Экспорта
    В Ригу за праздником

    Все билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Ригу раскуплены до 3 января: 85% пассажиров латвийской железной дороги – россияне.

  • Флаг Грузии в Каунасе в честь независимости Грузии, архивное фото
    "Грузия" и точка!

    В ответ на просьбу президента Грузии называть его страну "Сакартвелия", стражи литовского языка заявили, что пока к этому не готовы.

  • Дом-музей Пушкина в Кишиневе
    Здесь жил поэт

    В кишиневском городском бюджете на 2018 год предусмотрена реставрация территории вокруг дома-музея Пушкина: поэт жил здесь осенью 1820 года.

  • Ветеран Великой Отечественной войны Карл Раммус
    Настоящий герой

    В Таллинне в 94 года ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, дивизионный разведчик, кавалер ордена Красной Звезды Карл Юлиусович Раммус.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Будут сидеть!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выступил за ужесточение наказания за распространение наркотиков и их аналогов.

  • Монеты
    Не спи, клиент!

    В Алматы осудили бывшего менеджера АО "Казкоммерцбанк" похитившего миллионы тенге со "спящих" счетов клиентов.

  • Мужчина проходит зону контроля безопасности в международном аэропорту Манас. Архивное фото
    Побочный эффект

    В аэропорту Бишкека при тестировании устройства "Электронные ворота" нашелся разыскиваемый милицией мужчина, его задержали.

  • Старик , архивное фото
    Сыновний долг

    В Таджикистане детям, отказывающимся от опеки над престарелыми родителями, теперь грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский во время выхода в открытый космос
Межгалактическая красота: лучшие космические фото 2017 года
Знакомство с юным Пушкиным – ребята из шоу Ты супер! Танцы посетили Царскосельский лицей
Дети из шоу "Ты супер! Танцы" посетили Царскосельский лицей
Новогодняя игра
Новогодняя игра: доберись до елки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054