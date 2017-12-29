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Метро в Ташкенте

В Ташкенте новую станцию метро назвали в честь таджикского поэта

© Facebook/Камиль Еникеев
Общество
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Названная в честь таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде станция метро находится в направлении Сергелийского района Ташкента

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Одна из новых станций метро в Ташкенте названа в честь таджикского поэта и Героя Таджикистана Мирзо Турсунзаде, сообщает Sputnik Таджикистан.

Станция находится в направлении Сергелийского района Ташкента.

Ташкентское метро
© Sputnik/
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Данная ветка пока строится, как ожидается, ее сдадут в эксплуатацию в 2019 году.

Говоря о ближайших перспективах развития метрополитена, заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари", начальник УП "Тошкент метрополитени" отметил в интервью Sputnik Узбекистан, что будет завершено строительство второго этапа Юнусабадской линии метрополитена — двух станций "Юнусабад" и "Туркистон", уже начато возведение новой линии эстакадным методом.

Планируется сдача первой очереди протяженностью 7,1 километра в жилом массиве Сергели с шестью остановками от станции метро "Олмазор" до этого жилого массива.

Также идет проектирование новой Кольцевой линии метрополитена с 35 станциями. Ее строительство будет выполнено в пять этапов. Общая протяженность ветки составит 52,1 километра.

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Теги:
метро, Ташкент



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