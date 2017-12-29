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Выступление Шавката Мирзиёева перед депутатами Олий Мажлиса

В Узбекистане Мирзиёев учредил медаль для молодых патриотов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Обладатели медали получают единовременное денежное вознаграждение в размере десятикратной минимальной заработной платы

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 28 декабря подписал закон об учреждении медали "Келажак бунёдкори", передает uz24.uz.

Патриотическая акция в Ташкенте, посвященная 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
© Российский центр науки и культуры в Ташкенте
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Медалью награждаются узбекистанцы, достигшие 14 лет и не старше 30 лет, которые преданно служат интересам народа, проявляют патриотизм, самоотверженность, являются для сверстников примером активности и инициативности в общественно-политической жизни страны, а также достигшие больших успехов в учебе и трудовой деятельности.

Кроме того, медалью могут наградить и тех, кто не является гражданами республики.

Также обладатели медали получают единовременное денежное вознаграждение в размере десятикратной минимальной заработной платы и пользуются льготами, устанавливаемыми законодательством.

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Теги:
патриотизм, медаль, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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