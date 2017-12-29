Ежегодно в преддверии праздников руководство и сотрудники МЧС Республики Узбекистан вспоминают своих коллег, погибших при исполнении служебного долга

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане сотрудники МЧС поздравили с Новым годом семьи погибших спасателей, сообщает пресс-служба ведомства.

© МЧС Узбекистана Посещение семей погибших сотрудников МЧС

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям С. Кудратов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента Х. Сотиев посетили семьи погибших сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента майора И. Исроилова и спасателя-водолаза Х. Юлчиева.

Вдовам, родителям и детям погибших были вручены новогодние подарки.

© МЧС Узбекистана Посещение семей погибших сотрудников МЧС

Также на новогодних каникулах МЧС организует для детей посещение праздничных мероприятий.

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