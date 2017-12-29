ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане сотрудники МЧС поздравили с Новым годом семьи погибших спасателей, сообщает пресс-служба ведомства.
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям С. Кудратов, начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента Х. Сотиев посетили семьи погибших сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента майора И. Исроилова и спасателя-водолаза Х. Юлчиева.
Вдовам, родителям и детям погибших были вручены новогодние подарки.
Также на новогодних каникулах МЧС организует для детей посещение праздничных мероприятий.
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