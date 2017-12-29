В Узбекистане в новогодние праздники пустят 24 дополнительных поезда

Кроме того, в период государственных праздников будут действовать скидки на внутригосударственные направления в размере до 50% для студентов и пенсионеров

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане в новогодние праздники введут 24 дополнительных пассажирских состава, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

В частности, 30 декабря 2017 года:

1. Поезд №560 сообщением "Ташкент — Андижан"

2. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"

3. Поезд №556 сообщением "Ташкент — Ургенч"

4. Поезд №552 сообщением "Ташкент — Бухара"

5. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"

31 декабря 2017 года:

1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"

2. Поезд №559 сообщением "Андижан — Ташкент"

3. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"

4. Поезд №555 сообщением "Ургенч — Ташкент"

5. Поезд №551 сообщением "Бухара — Ташкент"

1 января 2018 года:

1. Поезд №560 сообщением "Ташкент — Андижан"

2. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"

3. Поезд №556 сообщением "Ташкент — Ургенч"

4. Поезд №552 сообщением "Ташкент — Бухара"

5. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"

2 января 2018 года:

1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"

2. Поезд №559 сообщением "Андижан — Ташкент"

3. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"

4. Поезд №555 сообщением "Ургенч — Ташкент"

5. Поезд №551 сообщением "Бухара — Ташкент"

3 января 2018 года:

1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"

2. Поезд №556 сообщением "Ташкент — Ургенч"

3. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"

4 января 2018 года:

1. Поезд №555 сообщением "Ургенч — Ташкент"

Кроме того, в период государственных праздников будут действовать скидки на внутригосударственные направления в размере до 50% для семей, коллективов, студентов, учащихся и пенсионеров.

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