В Узбекистане в новогодние праздники пустят 24 дополнительных поезда

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане в новогодние праздники введут 24 дополнительных пассажирских состава, сообщает пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".
1. Поезд №560 сообщением "Ташкент — Андижан"
2. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"
3. Поезд №556 сообщением "Ташкент — Ургенч"
4. Поезд №552 сообщением "Ташкент — Бухара"
5. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"
31 декабря 2017 года:
1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"
2. Поезд №559 сообщением "Андижан — Ташкент"
3. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"
4. Поезд №555 сообщением "Ургенч — Ташкент"
5. Поезд №551 сообщением "Бухара — Ташкент"
1 января 2018 года:
1. Поезд №560 сообщением "Ташкент — Андижан"
2. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"
3. Поезд №556 сообщением "Ташкент — Ургенч"
4. Поезд №552 сообщением "Ташкент — Бухара"
5. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"
2 января 2018 года:
1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"
2. Поезд №559 сообщением "Андижан — Ташкент"
3. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"
4. Поезд №555 сообщением "Ургенч — Ташкент"
5. Поезд №551 сообщением "Бухара — Ташкент"
3 января 2018 года:
1. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №764 сообщением "Ташкент — Самарканд"
2. Поезд №556 сообщением "Ташкент — Ургенч"
3. Высокоскоростной электропоезд Afrosiyob №763 сообщением "Самарканд — Ташкент"
4 января 2018 года:
1. Поезд №555 сообщением "Ургенч — Ташкент"
Кроме того, в период государственных праздников будут действовать скидки на внутригосударственные направления в размере до 50% для семей, коллективов, студентов, учащихся и пенсионеров.
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