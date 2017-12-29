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Лаборантка проводит анализ крови на ВИЧ-статус в центре по профилактике и борьбе со СПИДом

Работающим пенсионерам-медикам будут начислять пенсию в полном размере

© Sputnik/ Саид Царнаев
Общество
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Согласно Постановлению президента в республике будут построены частные медцентры в каждом регионе, здания для которых будут переданы из госсобственности безвозмездно, деятельность будет осуществлять в сотрудничестве с Корейскими центрами

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана подписал Постановление о развитии частных медицинских центров.

В связи с этим поручено:

  • в недельный срок утвердить адресный список проектов по созданию и расширению деятельности действующих частных медицинских организаций в 2018-2019 годах (далее — адресный список) и "дорожную карту" к нему;
  • выделить инициаторам проектов адресного списка земельные участки для осуществления строительства центров;
  • реализовать инициаторам проектов адресного списка неиспользуемые объекты государственной собственности по "нулевой" выкупной стоимости, то есть передать в пользование бесплатно; 
  • открыть медицинское образовательноe учреждение на базе частной клиники ООО "AKFA MEDLINE" Центра по развитию частных медицинских учреждений и повышения квалификации местных медицинских кадров в сотрудничестве с медицинскими центрами и высшими образовательными учреждениями Республики Корея;
  • с 1 января 2018 года работающим врачам-пенсионерам медицинских организаций пенсию выплачивать в полном размере.

Данные изменения в устройство медицинских центров будут внедряться на протяжении 2018-2019 годов.

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Теги:
постановление, Медицина, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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