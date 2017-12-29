Юлдуз Усманова пожелала узбекистанцам изобилия и процветания

Известная узбекская певица Юлдуз Усманова записала короткое видообращение своим поклонникам и всем гражданам республики, поздравив их с Новым годом

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Певица Юлдуз Усманова поздравила соотечественников с наступающим Новым годом, записав видеоролик, опубликованный на ее странице в Instagram.

"Здравствуйте, дорогие соотечественники, я всех-всех поздравляю с Новым годом! Всем желаю в новом году нового счастья, новых удач, крепкого здоровья и благополучия. Чтобы во всех семьях было процветание и изобилие. Пусть Аллах пошлет каждой семье и нашей стране процветания и изобилия, будьте здоровы!", — пожелала узбекская примадонна.

@yulduz,#yulduzusmonova,#yildizusmonova,#yulduzusmanova Публикация от Yulduz Usmonova Official page (@yulduzmusic) Дек 28, 2017 at 12:46 PST

В этом году узбекистанцы будут отдыхать на праздниках целых пять дней — до 3 января. В республике пройдут десятки концертов, спектаклей и новогодних представлений, в том числе с участием звезд узбекской эстрады.

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