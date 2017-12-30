Сардор Милано: 2017 год был щедрым на интересные события

Известный певец из Узбекистана Сардор Милано накануне Нового года поделился впечатлениями об уходящем 2017 году и рассказал Sputnik Узбекистан о планах на будущий год

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В уходящем 2017 году практически весь Узбекистан наблюдал за творческими успехами этого бесспорно талантливого артиста. Многие до сих пор помнят 31 декабря 2016 года, когда подводил итоги российский телепроект "Голос". Сардор тогда дошел до финала. И это был действительно большой праздник для многомилионной армии поклонников певца на Родине.

Рассказывая корреспонденту Sputnik Узбекистан о главных событиях 2017 года, Сардор в первую очередь вспоминает свое успешное участие в "Голосе". Потом закрутилась и еще одна творческая история певца, были большие российские гастроли.

"С начала 2017 года четыре финалиста, включая меня, отправились в большой гастрольный тур по России. Для меня это был первый опыт такой гастрольной деятельности, мы объехали практически всю Россию, причем зимой. Это был очень интересный эксперимент", — говорит Сардор.

Он отмечает, что тогда получил одновременно и огромное удовольствие, и узнал все тонкости насыщенной гастрольной программы.

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"Буквально через день мы посещали новые города и перемещались между ними на автобусах, поездах, самолетах. Конечно же, это очень сказывалось на здоровье. Но, когда я выходил на сцену, все забывалось и оставалось только позитивное", — рассказывает певец.

А еще, вспоминает Сардор, перед приходим 2017 года, до громкого финала в "Голосе", он успел заехать в родной Ташкент, где исполнил одну из главных ролей в семейном мюзикле "Снежная королева".

По словам артиста, самым важным в уходящем году стало осознание того, что у него есть очень важная составляющая творческой жизни на сцене — взаимная любовь со зрителем. Он увидел и почувствовал, что его творчество и он нужны людям.

"Это важно для каждого молодого артиста", — говорит Сардор Милано.

Еще одно важное событие 2017 года в жизни талантливого узбекистанца — победа в международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Как рассказал Сардор, с этим конкурсом его связывает давняя история.

"Ровно 12 лет назад я впервые попытался попасть на этот фестиваль, но у меня это не получилось. Это было в 2005 году, мне было 15 лет, когда я приехал в Москву на полуфинал", — делится певец.

Тогда ему, как считает Сардор, не удалось пройти дальше в силу совсем юного возраста. Он был намного младше по сравнению с другими участниками полуфинала.

"И вот я решил совершить еще одну попытку в 2017 году — и прошел в полуфинал, в котором было более 100 участников практически со всего мира. Я был очень горд получить премию, познакомиться с Игорем Крутым, Филиппом Киркоровым. Очень счастлив, что члены жюри по достоинству оценили мое творчество", — рассказывает Сардор.

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В настоящее время певец живет в США, учится в колледже и изучает английский.

"Если говорить о творчестве, то сейчас я больше сфокусирован на разработке авторского материала, нахожусь в поисках нового дыхания своей творческой жизни. Поэтому думаю, что новый год пройдет за написанием хорошей авторской музыки", — поделился с нами Сардор.

Он и не помнит уже, когда встречал в последний раз Новый год в семейном кругу. Обычно в этот праздник он работает. И этот год — не исключение.

"2018 год я буду встречать в Майями, дарить людям праздник. А уже 1 января снова буду в Нью-Йорке", — отметил певец.

Сардор Милано поздравил всех узбекистанцев с Новым Годом и пожелал загадывать самые искренние желания, тогда они обязательно сбудутся.

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