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Сервированный блюдами стол

Названы самые опасные блюда новогоднего стола

© Sputnik/ Олег Ласточкин
Общество
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Роспотребнадзор в преддверии новогодних праздников предупредил граждан о том, что к выбору продуктов необходимо подходить осторожно

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты, напоминает пресс-служба ведомства.

"В первую очередь это салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и др. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций", — говорится в сообщении.

Специалисты советуют гражданам готовить салаты, изделия из рубленного мяса, студень, заливное в домашних условиях и в небольшом количестве, чтобы не хранить остатки блюд более суток.

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В случае, если блюда все же приобретены в магазине, необходимо обратить внимание на время изготовления продукта и срок его реализации.

"Полуфабрикаты, изделия из мяса нужно обязательно подвергать повторной термической обработке. Пирожные, торты с кремом необходимо хранить в холодильнике и не забывать о том, что это скоропортящиеся продукты", — подчеркивает Роспотребнадзор.

Что же касается приготовления угощений в домашних условий, то необходимо соблюдать ряд правил: тщательно мыть руки перед началом приготовления пищи и после контакта с сырой продукцией, использовать отдельные разделочные доски и ножи — для "сырого" и "готового", тщательно промывать (с обработкой кипятком) зелень, овощи и фрукты, не готовить заблаговременно (более суток) рубленное мясо, в холодильнике стараться не помещать на одну полку готовые блюда и сырое мясо и рыбу.

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Теги:
Роспотребнадзор, Стиль жизни и отдых



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