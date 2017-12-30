В Узбекистане внедрят единую информационную среду "умный университет"

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В новом учебном году узбекские вузы подключат к единой информационной среде "умный университет", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новая система будет управлять всеми процессами внутривузовской жизни, начиная от планирования учебных процессов и заканчивая управлением дистанционной формой обучения. Заочные отделения смогут первыми оценить возможности нововведения.

"Элементы дистанционного обучения начнут внедряться уже со следующего учебного года на заочных отделениях вузов по всей стране. Поэтапно мы планируем внедрять новую систему во всех вузах республики. Полноценный же запуск всех запланированных опций должен быть завершен к 2021 году", — отметил источник в Минвузе.

По его словам, информационная среда "умный университет" состоит из четырех модулей — управленческого, учебного, научного и финансового.

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При этом система объединит в единую сеть не только вузы республики, но и к ней планируется подключить все открытые онлайн-курсы.

Через электронную базу данных смарт-системы для студентов и преподавателей будет открыт доступ к учебным пособиям, научным трудам и публикациям как из национальных фондов, так и из целого ряда зарубежных источников.

В настоящий момент по проекту "умный университет" разработаны только анализ текущего состояния учебных процессов и техническое задание для программного обеспечения. Для этого привлекалась компания LG CNS Uzbekistan. После оценки стоимости проекта будет принято решение о разработчиках самого программного продукта.

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