Что надеть на Новый год: интересные находки для всех знаков зодиака

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Хозяйка года приветствует в праздничном гардеробе все оттенки желтого. С чем их сочетать и какие фасоны лучше выбрать — в материале Sputnik Молдова.
Овен
Главный цвет, приносящий удачу Овнам, — красный.
Телец
Подчеркните женственность и романтичность, советует Желтая Земляная Собака Тельцам. Представительницам этого знака Новый год лучше встречать в платье-футляре. Если такой крой покажется им слишком строгим, его можно заменить А-силуэтом. Сделайте ставку на украшения, но только избегайте цепочек: хозяйка года расценит их как посягательство на свободу. Камень Тельцов — синий сапфир. Если в вашей коллекции украшений он отсутствует, сделайте себе подарок к Новому году.
Близнецы
Рак
Не бойтесь смелых сочетаний. К платьям из легких тканей подберите высокие сапоги, руки украсьте массивными браслетами.
Они вполне могут контрастировать с теплыми тонами, которые приветствует желтая Собака. Серебряные украшения станут талисманом Раков в новогоднюю ночь.
Лев
Дева
Хозяйка наступающего года не против земляных оттенков, что очень подходит Девам, ведь их цвета по гороскопу — коричневый и оливковый. Разрешается внести разнообразие в эту палитру, например, надеть одежду кофейного цвета. Такая гамма хороша для брючных костюмов. Элегантные брюки-сигареты или смелый клеш с полупрозрачной блузой: этот наряд внесет интригу в ваш новогодний образ.
Весы
Скорпион
Внесите интригу в свой образ. Лучший инструмент для этого — кружево. Прикройте им зону декольте или запястья. Эти волнительные зоны еще больше заинтересуют противоположный пол. Женщинам-скорпионам лучше всего встречать Новый год в длинном в пол платье. Цвет, который приносит им удачу — темно красный и пурпурный. Но Желтая Собака не будет против, если выбор падет на наряд менее агрессивного оттенка.
Стрельцы
Обратите внимание на бархат. Он очень моден в этом сезоне. Его переливы обращают нас к ретро-стилю 30-х годов, который подойдет дамам любого возраста. Молодым девушкам он добавит игривости, а женщинам бальзаковского возраста — элегантности. Бархат настолько богат, что не требует богатых украшений. Помните, собака честна, поэтому не любит лишней мишуры, за которой скрывается настоящая натура.
Козерог
Поэкспериментируйте со своим новогодним образом. Составьте его из нескольких стилей и направлений. Попробуйте сочетать несочетаемое. Собака оценит ваше умение создать гармоничный наряд. Обязательно добавьте в него элементы с желтым цветом. В порыве фантазии важно не забыть о хозяйке года.
Водолей
Рыбы
Никаких брюк, балахонов и одежды в стиле унисекс. Чтобы в новом году удача была верной спутницей, в новогоднюю ночь нужно продемонстрировать максимум женского обаяния. Платья с неброским цветочным принтом — одно из правильных решений. Обратите внимание на гамму пастельных оттенков. Они придадут свежести взгляду. Крой платья должен свободно спадать по фигуре.
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