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Ислам Каримов

Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты о семье первого президента

© Sputnik/ Алексей Никольский
Общество
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Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. На собственной странице Фонда в facebook появилось неизвестное до сей поры фото семьи Ислама Каримова.

Сайт, посвященный Исламу Каримову
Sputnik
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Эта фотография семьи Каримовых была сделана в 1928 года, за десять лет до рождения Ислама Каримова. На ней изображены его родители Абдугани-ота (1894 г.р.), Санобар-ая (1902 г.р.), и их дети Мехринисо (1920 г.р.), Амонулло (1922 г.р.) и Ибодулло (1926 г.р.).

В семье было восемь детей — одна сестра Мехринисо и семеро братьев: Амонулло, Ибодулло, Арслан, Куддус, Икром, Ислом, Хуршид.

Абдугани-бобо работал служащим, был человеком строгим, требовательным к себе и другим, отличался суровостью. Он придерживался строгой дисциплины и порядка, того же требовал и от сыновей. Пользовался большим уважением в махалле.

Санобар-ая была домохозяйкой. Ее отец из знатного рода, был мулла-шарифом, то есть благородным, образованным духовным служителем. Санобар-ая были присущи тяга к знаниям, память, светлый ум и терпение. Она на протяжении многих лет сохранила эти качества. Всю свою жизнь посвятила дому и семье.

Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук — это Ибод Ганиевич, Куддус Ганиевич и Ислам Абдуганиевич. Это и по тем временам, и сейчас — уникальный случай. Позже Ислам Каримов получил степень академика.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов с дочерью
© Facebook / Лола Каримова
Новые подробности биографии: у Каримова было трое детей
Все братья отличались феноменальной памятью. Это была семейная черта. Братья устраивали между собой соревнования: кто наизусть точно расскажет только что прочитанный текст. В последующем кто-то стал преподавателем вуза, кто-то судьей, служащим, ученым и… президентом.

Для этой семьи образование сыновей всегда было на первом месте. Верность этой жизненной позиции подтвердило само время.

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Теги:
Ислам Каримов, Узбекистан, Примечательные факты



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