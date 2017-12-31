В Академии наук Узбекистана – 32 новых академика

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. По рекомендации президиума и действующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям решено утвердить следующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан:
По физико-математическим наукам
Азамова Абдуллу — заведующего отделом Института математики Академии наук
Бахрамова Сагдиллу Абдуллаевича — руководителя — ученого секретаря отделения физико-математических и технических наук Академии наук
Зайнабидинова Сиражидина — профессора Андижанского государственного университета
Лакаева Саидахмата Норжигитовича — заведующего кафедрой Самаркандского государственного университета
Усманова Тимурбека — заведующего лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наук
Эгамбердиева Шухрата Абдуманнаповича — директора Института астрономии Академии наук
По химическим наукам
Джалилова Абдулахата Тураповича — директора государственного унитарного предприятия "Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт"
Ибрагимова Бахтияра Тулягановича — главного ученого секретаря Академии наук
Намазова Шафаата Саттаровича — заведующего лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук
Тураева Аббасхана Сабирхановича — заместителя директора Института биоорганической химии Академии наук
По биологическим наукам
Сабирова Равшана Заировича — заведующего лабораторией Института биоорганической химии Академии наук
Тожибаева Комила Шаробитдиновича — директора Института ботаники Академии наук
По техническим наукам
Аллаева Кахрамана Рахимовича — профессора Ташкентского государственного технического университета
Игамбердиева Хусана Закировича — профессора Ташкентского государственного технического университета
Мирсаидова Мирзиёда — заведующего кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
По сельскохозяйственным наукам
Сулаймонова Ботиржона Абдушукировича — ректора Ташкентского государственного аграрного университета
По историческим наукам
Юсупову Дилорам Юнусовну — ведущего научного сотрудника Института востоковедения Академии наук
По экономическим наукам
Абдурахманова Каландара — директора Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова
Аимбетова Нагмета Каллиевича — председателя Каракалпакского отделения Академии наук
По филологическим наукам
Каримова Наима Фатиховича — ведущего научного сотрудника Музея памяти жертв репрессий
Мирзаева Туру — ведущего научного сотрудника Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук
По юридическим наукам
Саидова Акмала Холматовича — директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека
По педагогическим наукам
Джураева Рисбая — руководителя проекта Узбекского научно-исследова¬тельского института педагогичес¬ких наук имени Кары Ниязи
По медицинским наукам
Аляви Аниса Лютфуллаевича — руководителя проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации
Арипову Тамарахон Уктамовну — директора Республиканского научного центра иммунологии Министерства здравоохранения
Иноятову Флору Ильясовну — руководителя проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии
Курбанова Равшанбека Давлетовича — директора Республиканского специализиро¬ван¬ного научно-практического медицинского центра кардиологии
Назирова Феруза Гафуровича — директора Республиканского специализиро¬ванного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова
По искусствоведению
Хакимова Акбара Абдуллаевича — заведующего отделом Института искусствоведения Академии наук
В декабре 2016 года президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан", напоминает пресс-служба МИД республики.
Это сделано в целях дальнейшего повышения престижа отечественной науки, усиления роли академической науки в укреплении научно-технологического потенциала страны, расширения состава членов Академии наук за счет ученых, признанных в республике и международным научным сообществом благодаря результатам активной научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям науки, обеспечения продолжения традиций существующих научных школ и создания новых школ.
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