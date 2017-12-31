В Академии наук Узбекистана – 32 новых академика

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. По рекомендации президиума и действующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан по соответствующим научным специальностям решено утвердить следующих действительных членов Академии наук Республики Узбекистан:

По физико-математическим наукам

Азамова Абдуллу — заведующего отделом Института математики Академии наук



DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP Ученый из Узбекистана стал членом Китайской академии наук

Бахадирханова Мухамеда Кабира — заведующего кафедрой Ташкентского государственного технического университетаБахрамова Сагдиллу Абдуллаевича — руководителя — ученого секретаря отделения физико-математических и технических наук Академии наукЗайнабидинова Сиражидина — профессора Андижанского государственного университетаЛакаева Саидахмата Норжигитовича — заведующего кафедрой Самаркандского государственного университетаУсманова Тимурбека — заведующего лабораторией Института ионно-плазменных и лазерных технологий Академии наукЭгамбердиева Шухрата Абдуманнаповича — директора Института астрономии Академии наук

По химическим наукам

Джалилова Абдулахата Тураповича — директора государственного унитарного предприятия "Ташкентский химико-технологический научно-исследовательский институт"

Ибрагимова Бахтияра Тулягановича — главного ученого секретаря Академии наук

Намазова Шафаата Саттаровича — заведующего лабораторией Института общей и неорганической химии Академии наук

Тураева Аббасхана Сабирхановича — заместителя директора Института биоорганической химии Академии наук

По биологическим наукам

© Sputnik/ Михаил Фомичев Академия наук Узбекистана: в стране необходимо развивать нанотехнологии

Абдурахмонова Иброхима Юлчиевича — министра инновационного развитияСабирова Равшана Заировича — заведующего лабораторией Института биоорганической химии Академии наукТожибаева Комила Шаробитдиновича — директора Института ботаники Академии наук

По техническим наукам

Аллаева Кахрамана Рахимовича — профессора Ташкентского государственного технического университета

Игамбердиева Хусана Закировича — профессора Ташкентского государственного технического университета

Мирсаидова Мирзиёда — заведующего кафедрой Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

По сельскохозяйственным наукам

Сулаймонова Ботиржона Абдушукировича — ректора Ташкентского государственного аграрного университета

По историческим наукам

Pixabay Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании Исламской академии

Сагдуллаева Анатолия Сагдуллаевича — профессора Национального университета УзбекистанаЮсупову Дилорам Юнусовну — ведущего научного сотрудника Института востоковедения Академии наук

По экономическим наукам

Абдурахманова Каландара — директора Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова

Аимбетова Нагмета Каллиевича — председателя Каракалпакского отделения Академии наук

По филологическим наукам

Каримова Наима Фатиховича — ведущего научного сотрудника Музея памяти жертв репрессий

Мирзаева Туру — ведущего научного сотрудника Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук

По юридическим наукам

Саидова Акмала Холматовича — директора Национального центра Республики Узбекистан по правам человека

По педагогическим наукам

Джураева Рисбая — руководителя проекта Узбекского научно-исследова¬тельского института педагогичес¬ких наук имени Кары Ниязи

По медицинским наукам

Аляви Аниса Лютфуллаевича — руководителя проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации

Арипову Тамарахон Уктамовну — директора Республиканского научного центра иммунологии Министерства здравоохранения

Иноятову Флору Ильясовну — руководителя проекта Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии

Курбанова Равшанбека Давлетовича — директора Республиканского специализиро¬ван¬ного научно-практического медицинского центра кардиологии

Назирова Феруза Гафуровича — директора Республиканского специализиро¬ванного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика В. Вахидова

По искусствоведению

Хакимова Акбара Абдуллаевича — заведующего отделом Института искусствоведения Академии наук

В декабре 2016 года президент Узбекистана подписал указ "О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию деятельности академиков Академии наук Республики Узбекистан", напоминает пресс-служба МИД республики.

Это сделано в целях дальнейшего повышения престижа отечественной науки, усиления роли академической науки в укреплении научно-технологического потенциала страны, расширения состава членов Академии наук за счет ученых, признанных в республике и международным научным сообществом благодаря результатам активной научно-исследовательской деятельности по приоритетным направлениям науки, обеспечения продолжения традиций существующих научных школ и создания новых школ.

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