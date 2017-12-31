На трассе Ташкент-Чирчик-Чимган закрыта проезжая часть из-за обвала

Поездки на автобусах и микроавтобусах по направлению Чимган временно приостановлены

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. В субботу, 30 декабря, на 69-м километре трассы 4Р 6 Ташкент-Чирчик-Чимган произошел обвал, в результате пострадала проезжая часть.

Как сообщает пресс-служба Госкомтуризма со ссылкой на данные МЧС республики, в настоящее время движение на трассе закрыто. В этой связи осуществляется проезд по старой объездной дороге.

Учитывая, что указанная трасса не отвечает требованиям, в частности при резких изменениях погодных условий, для обеспечения безопасности граждан и иностранных гостей поездки на автобусах и микроавтобусах по направлению Чимган временно приостановлены, уточнили в пресс-службе.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.