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Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева с супругом

Лола Каримова пожелала узбекистанцам мира, любви и процветания

© Фото: Лола Каримова-Тилляева / instagram
Общество
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Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева в своем аккаунте в социальной сети Instagram поздравила узбекситанцев с наступающим Новым годом

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. На своей странице в Instagram Лола Каримова написала, что завершает этот год с любовью в сердце и с благодарностью за все пройденное.

"В наступающем году я желаю вам и вашим семьям здоровья, Мира, любви и процветания! Я желаю, чтоб мир пришёл во все дома, во все сердца, чтоб люди жили легче, смотрели на жизнь спокойно и уверенно. Чтобы чаще в жизни было место общей доброжелательности", — написала она.

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Лола Каримова пожелала, чтобы те, кто хочет расти — работать, творить, развиваться — имели возможность успешно это делать; чтобы дети на планете были сыты, здоровы и веселы.

"Желаю, чтоб солнечных дней, как этот, было больше и чтоб люди верили в доброту!", — заключила она.

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Теги:
Лола Каримова, Узбекистан



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