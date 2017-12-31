Лола Каримова пожелала узбекистанцам мира, любви и процветания

ТАШКЕНТ, 31 дек — Sputnik. На своей странице в Instagram Лола Каримова написала, что завершает этот год с любовью в сердце и с благодарностью за все пройденное.

"В наступающем году я желаю вам и вашим семьям здоровья, Мира, любви и процветания! Я желаю, чтоб мир пришёл во все дома, во все сердца, чтоб люди жили легче, смотрели на жизнь спокойно и уверенно. Чтобы чаще в жизни было место общей доброжелательности", — написала она.

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Лола Каримова пожелала, чтобы те, кто хочет расти — работать, творить, развиваться — имели возможность успешно это делать; чтобы дети на планете были сыты, здоровы и веселы.

"Желаю, чтоб солнечных дней, как этот, было больше и чтоб люди верили в доброту!", — заключила она.

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