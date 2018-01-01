01:38 01 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Новогоднее обращение Шавката Мирзиёева

Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев и страны ЦА с Новым годом

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Новый год в Узбекистане (34)
335 0 0

В своем новогоднем поздравлении узбекский лидер пожелал благополучия и счастья своим соотечественникам, а также гражданам соседних стран, заверив, что республика продолжит свою активную добрососедскую внешнюю политику

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей страны с Новым годом. В этот раз лидер республики обратился к согражданам не только в телевизионном обращении, но и через социальные сети, где велась прямая трансляция.

Глава государства поблагодарил народ за проделанную в минувшем году совместную работу и выразил уверенность, что новый год принесет стране новые результаты и прорывы, а символом нового года станет внедрение современных инновационных технологий в жизнь лидей.

говоря о внешней политике, Мирзиёев подчеркнул, что в 2017 году Узбекистан многое сделал для налаживания связей с ведущими странами, но в первую очередь со своими соседями по Центральной Азии.

"Мы и в новом году будем придерживаться избранному курсу во внешней политике. Пользуясь случаем, хочу поздравить и народы других стран Центральной Азии, а также ближайших соседей с наступающим новым годом и пожелать им благополучия и процветания", подчеркнул президент Узбекистана.

 

По его словам, все поставленные задачи и амбициозные планы и реформы будут реализованы в новом году на благо узбекского народа.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Тема:
Новый год в Узбекистане (34)
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Праздничные и выходные дни



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мальчик рядом с верблюдом на фестивале верблюдов Аль-Дафра в ОАЭ
На верблюжьем фестивале в ОАЭ показали самых красивых животных
Автобус для перебравших на корпоративах японцев
Автобус для перебравших запустили перед праздниками в Японии
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054