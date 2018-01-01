Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев и страны ЦА с Новым годом

В своем новогоднем поздравлении узбекский лидер пожелал благополучия и счастья своим соотечественникам, а также гражданам соседних стран, заверив, что республика продолжит свою активную добрососедскую внешнюю политику

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил жителей страны с Новым годом. В этот раз лидер республики обратился к согражданам не только в телевизионном обращении, но и через социальные сети, где велась прямая трансляция.

Глава государства поблагодарил народ за проделанную в минувшем году совместную работу и выразил уверенность, что новый год принесет стране новые результаты и прорывы, а символом нового года станет внедрение современных инновационных технологий в жизнь лидей.

говоря о внешней политике, Мирзиёев подчеркнул, что в 2017 году Узбекистан многое сделал для налаживания связей с ведущими странами, но в первую очередь со своими соседями по Центральной Азии.

"Мы и в новом году будем придерживаться избранному курсу во внешней политике. Пользуясь случаем, хочу поздравить и народы других стран Центральной Азии, а также ближайших соседей с наступающим новым годом и пожелать им благополучия и процветания", подчеркнул президент Узбекистана.

По его словам, все поставленные задачи и амбициозные планы и реформы будут реализованы в новом году на благо узбекского народа.

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