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Международный аэропорт Ташкента

"Зеленый" и "красный" коридоры появились в аэропортах республики

© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУз
Общество
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С 1 января 2018 года в аэропортах Ташкента и других городов заработала система двойного коридора

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова, а также в других международных аэропортах Узбекистана запущена система двойного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Международный аэропорт Ташкента
© Пресс служба Государственного таможенного комитета РУз
Международный аэропорт Ташкента

Так, физические лица, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей "зеленый" или "красный" коридор для совершения таможенных операций.

Через "зеленый" коридор проходят товары, не подлежащие письменному декларированию, а через "красный" — товары, подлежащие декларированию.

Отметим также, что, начиная с 1 января, отменяется письменное декларирование на вывоз из Узбекистана иностранной валюты в размере до 2000 долларов.

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Теги:
Узбекистан



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