"Зеленый" и "красный" коридоры появились в аэропортах республики

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В международном аэропорту "Ташкент" имени Ислама Каримова, а также в других международных аэропортах Узбекистана запущена система двойного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
Так, физические лица, следующие через таможенную границу, могут выбрать в качестве формы декларирования товаров для некоммерческих целей "зеленый" или "красный" коридор для совершения таможенных операций.
Через "зеленый" коридор проходят товары, не подлежащие письменному декларированию, а через "красный" — товары, подлежащие декларированию.
Отметим также, что, начиная с 1 января, отменяется письменное декларирование на вывоз из Узбекистана иностранной валюты в размере до 2000 долларов.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.