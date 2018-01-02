Стоимость абонентского номера для сотовых операторов увеличили вдвое

Плата за абонентский номер была впервые введена в Узбекистане в 2012 году

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Стоимость использования абонентского номера сотовыми операторами в Узбекистане увеличена в два раза — с 2 тысяч до 4 тысяч сумов (0,5 доллара).

© Sputnik/ Наталья Селиверстова Для мобильных операторов могут ввести штрафы за низкое качество связи

Соответствующая информация содержится в постановлении президента Шавката Мирзиёева, обнародованном в местных СМИ.

Плата за абонентский номер была впервые введена в Узбекистане в 2012 году.

В соответствии с документом, в 2018 году в госбюджет будет направляться 29% указанных средств, 70% — в Фонд развития информационных технологий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Ранее соотношение распределяемых средств составляло 85% и 15% соответственно. Кроме того, 1% от указанных средств с 2018 года будет направляться в Фонд научно-инновационного развития при Ташкентском университете информационных технологий.

По официальным данным, на 1 сентября 2017 года абонентская база сотовой связи в Узбекистане составляла около 21,5 миллиона пользователей.

В настоящий момент на мобильном рынке Узбекистана действуют пять операторов. В GSM-стандарте работают ИП ООО "Unitel" ("дочка" холдинга Vimpelcom Ltd), ИП ООО "Coscom" ("дочка" скандинавской TeliaSonera) и ООО "Universal Mobile Systems", принадлежащее Мининфокому. СП "Rubicon Wireless Communication" работает в стандарте CDMA. АК "Узбектелеком", национальный оператор связи, через свой филиал "Узмобайл" оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.