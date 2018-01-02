19:40 02 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина с телефоном

Стоимость абонентского номера для сотовых операторов увеличили вдвое

© Sputnik/ Алексей Филиппов
Общество
Получить короткую ссылку
71902

Плата за абонентский номер была впервые введена в Узбекистане в 2012 году

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Стоимость использования абонентского номера сотовыми операторами в Узбекистане увеличена в два раза — с 2 тысяч до 4 тысяч сумов (0,5 доллара).

Смартфон. Архивное фото
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Для мобильных операторов могут ввести штрафы за низкое качество связи
Соответствующая информация содержится в постановлении президента Шавката Мирзиёева, обнародованном в местных СМИ.

Плата за абонентский номер была впервые введена в Узбекистане в 2012 году.

В соответствии с документом, в 2018 году в госбюджет будет направляться 29% указанных средств, 70% — в Фонд развития информационных технологий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Ранее соотношение распределяемых средств составляло 85% и 15% соответственно. Кроме того, 1% от указанных средств с 2018 года будет направляться в Фонд научно-инновационного развития при Ташкентском университете информационных технологий.

По официальным данным, на 1 сентября 2017 года абонентская база сотовой связи в Узбекистане составляла около 21,5 миллиона пользователей.

В настоящий момент на мобильном рынке Узбекистана действуют пять операторов. В GSM-стандарте работают ИП ООО "Unitel" ("дочка" холдинга Vimpelcom Ltd), ИП ООО "Coscom" ("дочка" скандинавской TeliaSonera) и ООО "Universal Mobile Systems", принадлежащее Мининфокому. СП "Rubicon Wireless Communication" работает в стандарте CDMA. АК "Узбектелеком", национальный оператор связи, через свой филиал "Узмобайл" оказывает услуги сотовой связи в формате GSM и CDMA.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
Узбекистан, Наука и технологии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале
Сердце Байкала — остров Ольхон
СПУТНИК_Слоненок Эдгар в Берлинском зоопарке отпраздновал двухлетие
Большой и милый: слоненок Эдгар отпраздновал двухлетие
Календарь праздничных дней в 2018 году
Календарь праздничных дней в 2018 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054