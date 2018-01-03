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Пассажир садится в автобус

Узбекистан и Казахстан запустят прямое автобусное сообщение 5 января

Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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31650

Общая протяженность маршрута составит 145,2 км, время в пути - 3 часа

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. Узбекистан и Казахстан откроют прямое международное автобусное сообщение по маршруту Ташкент — Шымкент — Ташкент 5 января, сообщает корреспондент Sputnik.

В этот день будет выполнен первый презентационный рейс. В дальнейшем они будут осуществляться ежедневно с 6:00 до 20:00 с периодичностью в 1 час на комфортабельных автобусах с приоритетным порядком прохождения погранично-пропускных пунктов. Конечными пунктами маршрута станут автовокзалы "Ташкент" (Узбекистан) и "Шымкент" (Казахстан).

"Общая протяженность маршрута составит 145,2 км, время в пути — 3 часа. Рейсы планируется осуществлять без технических остановок. Автобусы и пассажиры будут проходить границу через контрольно-пропускные пункты "Гишт Куприк" (Узбекистан) и "Жибек Жолы" (Казахстан)", — отметили в Узбекском агентстве автомобильного и речного транспорта.

При этом автобусы, их пассажиры и багаж, пройдут таможенный досмотр и пограничный паспортный контроль на КПП вне очереди, в первоочередном порядке, отдельно от потока пеших путешествующих. Это значительно облегчит и ускорит процедуру прохождения пограничного контроля для пассажиров регулярного рейса.

Железная дорога.
© Flickr/ Ed Webster
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Напомним, что 17 ноября 2017 года вступил в силу Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительствами Узбекистана и Казахстана о международном автомобильном сообщении. Данный документ юридически закрепил возможность организации регулярных и нерегулярных автобусных пассажирских перевозок между странами.

Представители двух стран ранее не раз заявляли, что маршрут Ташкент — Шымкент — Ташкент станет своеобразной первой ласточкой и в планах у них открытие и других прямых автобусных пассажирских рейсов между городами Узбекистана и Казахстана.

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Теги:
Казахстан, Общественный транспорт



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