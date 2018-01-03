Мечеть на перевале Камчик открылась после реконструкции

Свой вклад в строительные работы, которые шли с 2013 года, внесли спонсоры, а также местные жители во время народных хашаров

ТАШКЕНТ, 3 янв — Sputnik. На перевале Камчик вновь открылась мечеть "Ислом нури", сообщило представительство Управления мусульман Узбекистана по Ташкентской области.

Работы по реконструкции и ремонту мечети, расположенной рядом с автомагистралью, начались в 2013 году. Свой вклад в строительные работы внесли спонсоры, а также местные жители во время народных хашаров.

© fitrat.uz После реконструкции открыта единственная мечеть на перевале Камчик "Ислом нури"

В церемонии открытия принял участие председатель Управления мусульман муфтий Усмонхон Алимов.

© fitrat.uz После реконструкции открыта единственная мечеть на перевале Камчик "Ислом нури"

В отремонтированной мечети созданы все условия для совершения религиозных обрядов.

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