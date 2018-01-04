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Выдача пенсий в почтовом отделении

В Узбекистане изменился порядок выплат работающим пенсионерам

© Sputnik/ Саид Царнаев
Общество
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Работающие пенсионеры, имеющие почетные звания "Народный ...", "Заслуженный деятель ..." и "Заслуженный ...", независимо от их трудоустройства и сферы деятельности, будут получать пенсию в полном размере

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2018 года введен новый порядок выплаты пенсий некоторым категориям пенсионеров, сообщает корреспондент Sputnik.

Теперь работающие пенсионеры, имеющие почетные звания "Народный…", "Заслуженный деятель…" и "Заслуженный…", независимо от их трудоустройства и сферы деятельности, будут получать пенсию в полном размере.

Кроме того, полная пенсия стала доступна для пенсионеров, получающих доходы исключительно в виде авторского вознаграждения или гонорара за создание и использование произведений науки, литературы и искусства. Однако здесь есть небольшое условие — пенсионер не должен осуществлять свою деятельность на основе трудового договора.

Узбекский пенсионер
© Помощь пенсионерам Ташкента
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Дополнительные расходы, связанные с выплатой пенсий в полном размере, будут производиться за счет средств госбюджета и внебюджетного Пенсионного фонда при Министерстве финансов.

Отметим, что на сегодняшний день в стране действует порядок, согласно которому все работающие пенсионеры, за исключением льготных категорий, получают 50% от назначенной им пенсии.

В категорию льготников, получающих полную пенсию, входят инвалиды I и II групп, чернобыльцы, председатели сходов граждан и махалли, женщины, работающие на должностях консультантов по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания в органах самоуправления граждан, а также лица, выполнявшие воинские обязанности или работавшие в тылу в годы Второй мировой войны.

Теперь список льготников пополнился новыми категориями вышеуказанных пенсионеров.

На сегодняшний день население Узбекистана превысило 32,1 миллиона человек, из которых свыше 3 миллионов — пенсионеры. Мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Пожилые люди, Пенсии



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