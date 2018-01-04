Авиарейсы свяжут Душанбе с Самаркандом и Бухарой

Министерство транспорта Таджикистана приняло решение по этому вопросу и направило ответ узбекской стороне

ТАШКЕНТ, 4 янв – Sputnik. Таджикистан принял предложение авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" об открытии новых авиарейсов, между Самаркандом, Бухарой и Душанбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство транспорта республики.

"Решение по этому вопросу уже принято, и узбекской стороне направлен ответ. Новые авиарейсы будут открыты в ближайшем будущем", — сказали в министерстве.

Напомним, авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном возобновилось в феврале 2017 года после 25-летнего перерыва. Сейчас "Узбекистон хаво йуллари" выполняет полеты в международный аэропорт Душанбе из Ташкента раз в неделю по вторникам на самолетах А-320.

Авиасообщение между двумя странами было прекращено в сентябре 1992 года с началом гражданской войны в Таджикистане.

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