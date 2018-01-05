10:19 05 Января 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Автобус на трассе

Между Узбекистаном и Казахстаном запущено автобусное сообщение

Sputnik / Владимир Песня
Общество
Получить короткую ссылку
179 0 0

Маршрут Ташкент-Чимкент будут обслуживать по 20 междугородних автобусов узбекистанских и казахстанских перевозчиков

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Первый пилотный автобусный рейс между Узбекистаном и Казахстаном по междугороднему маршруту Ташкент-Чимкент запущен в пятницу утром с автовокзала в столице Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

С середины 90-х годов автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном отсутствовало.

"Сегодня выполнен первый пилотный автобусный рейс с участием делегации Узбекистана. А с 8 января будут запущены регулярные ежедневные рейсы", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, рейсы будут организованы в ежедневном режиме с интервалом в один час, без технических остановок. Общая протяженность маршрута составит 145,2 километра, время в пути — три с половиной часа. Пассажиры будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускной пункт "Гишт Куприк" / "Жибек Жолы". Маршрут будут обслуживать по 20 междугородних автобусов узбекистанских и казахстанских перевозчиков.

Междугородние автобусы
Sputnik / Руслан Кривобок
Назарбаев подписал документ об автобусном сообщении с Узбекистаном
Представитель агентства сообщил, что в перспективе автобусное пассажирское сообщение должно связать крупные города Казахстана с туристическими центрами в Узбекистане, прежде всего, с Самаркандом и Бухарой.

В марте 2017 года правительства двух стран подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении, предусматривающие организацию регулярных автобусных маршрутов. В частности, каждому перевозчику будет предоставляться право работать в течение пяти лет на определенном маршруте между крупными городами двух стран. Документ выступил в силу 17 ноября.

В течение 2017 года Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в транспортной сфере. В частности, в марте было запущено прямое железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Алма-Ата — Ташкент. В ноябре авиарейсы между Ташкентом и Алма-Атой стали доступными в ежедневном режиме, а между столицами двух государств — четыре раза в неделю. В июле был введен в эксплуатацию казахстанский участок автодороги М-39, связывающей Ташкент с Самаркандом. Автодорога М-39, проходящая через Мактааральский район Казахстана, была закрыта в 2006 году.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Теги:
автобусы, Казахстан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фрукты
    Доброе тепло

    Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.

  • Взлет самолета Boeing 737-36Q авиакомпании AirBaltic из аэропорта Рига
    Под угрозой ареста

    Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".

  • Мужчина держит пульт перед телевизором, архивное фото
    Самые популярные

    Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.

  • Железнодорожная станция
    Вагончик тронется

    "Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.

  • ID-карта в считывателе ноутбука
    Не оправдал доверия

    Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.

  • Спартак Владикавказ
    Снова на поле

    Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мыс Бурхан на острове Ольхон на Байкале
Сердце Байкала — остров Ольхон
Пакистанцы сожгли флаг США
Твит раздора: Пакистанцы в знак протеста сожгли флаг США
Что принесет в нашу жизнь желтая собака
Лает или хвостом виляет: чего ждать в год собаки

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054