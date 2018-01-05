Между Узбекистаном и Казахстаном запущено автобусное сообщение

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Первый пилотный автобусный рейс между Узбекистаном и Казахстаном по междугороднему маршруту Ташкент-Чимкент запущен в пятницу утром с автовокзала в столице Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Узбекского агентства автомобильного и речного транспорта.

С середины 90-х годов автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном отсутствовало.

"Сегодня выполнен первый пилотный автобусный рейс с участием делегации Узбекистана. А с 8 января будут запущены регулярные ежедневные рейсы", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, рейсы будут организованы в ежедневном режиме с интервалом в один час, без технических остановок. Общая протяженность маршрута составит 145,2 километра, время в пути — три с половиной часа. Пассажиры будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускной пункт "Гишт Куприк" / "Жибек Жолы". Маршрут будут обслуживать по 20 междугородних автобусов узбекистанских и казахстанских перевозчиков.

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Представитель агентства сообщил, что в перспективе автобусное пассажирское сообщение должно связать крупные города Казахстана с туристическими центрами в Узбекистане, прежде всего, с Самаркандом и Бухарой.

В марте 2017 года правительства двух стран подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о международном автомобильном сообщении, предусматривающие организацию регулярных автобусных маршрутов. В частности, каждому перевозчику будет предоставляться право работать в течение пяти лет на определенном маршруте между крупными городами двух стран. Документ выступил в силу 17 ноября.

В течение 2017 года Узбекистан и Казахстан активизировали сотрудничество в транспортной сфере. В частности, в марте было запущено прямое железнодорожное пассажирское сообщение по маршруту Алма-Ата — Ташкент. В ноябре авиарейсы между Ташкентом и Алма-Атой стали доступными в ежедневном режиме, а между столицами двух государств — четыре раза в неделю. В июле был введен в эксплуатацию казахстанский участок автодороги М-39, связывающей Ташкент с Самаркандом. Автодорога М-39, проходящая через Мактааральский район Казахстана, была закрыта в 2006 году.

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