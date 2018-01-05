В Узбекистане увеличат штрафы за деградацию земель

Правительство планирует увеличить штрафы за бесхозяйственное и нецелевое использование земель, снижение их плодородия, деградацию либо уничтожение, изменив статью 65 Кодекса об административной ответственности

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. В Узбекистане планируется в среднем в два раза увеличить штрафы за деградацию и бесхозяйственное использование земель, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Новые штрафы предусмотрены в проекте закона, который внесет ряд изменений и дополнений в Кодекс об административной ответственности и другие законодательные акты. Он разработан Государственным комитетом по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.

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Правительство планирует увеличить штрафы за бесхозяйственное и нецелевое использование земель, снижение их плодородия, деградацию либо уничтожение, изменив статью 65 Кодекса об административной ответственности.

После принятия документа на граждан за эти проступки будут накладывать штраф в размере от трех до пяти минимальных размеров заработной платы (МРЗП), на должностных лиц — от пяти до семи. Для сравнения, действующее законодательство позволяет штрафовать граждан от одного до трех МРЗП, а должностных лиц — от трех до пяти.

В новом варианте документа предлагается усиливать наказание в зависимости от территории земли, где было совершено правонарушение.

Так за правонарушения, совершенные на орошаемых землях сельскохозяйственного назначения площадью до 1000 кв. м будет наложен штраф от пяти до семи МРЗП, на площади от 1000 до 10 000 кв. м — от семи до десяти, от 10 000 до 100 000 кв. м — от десяти до пятнадцати, более 100 000 кв. м — от пятнадцати до двадцати.

Сегодня в Узбекистане один минимальный размер заработной платы составляет 172 240 сумов.

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