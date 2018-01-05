ЗАГСы обязали уведомлять органы самоуправления о заявлениях на развод

Органы записи актов гражданского состояния не позднее трех дней со дня подачи заявления о разводе должны письменно уведомить примирительную комиссию схода граждан

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Органы ЗАГС в Узбекистане обязали уведомлять о поступающих им заявлениях на развод местные органы самоуправления – сходы граждан.

Президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующие изменения в Семейный кодекс страны, текст закона обнародован в местной прессе в пятницу.

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Почти 10 тысяч сходов граждан в Узбекистане являются институтом самоуправления и функционируют в поселках, кишлаках, аулах, а также махаллях (местных кварталах). Сход граждан обладает правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на соответствующей территории.

Законодательная палата в начале декабря приняла, а сенат Узбекистана в конце декабря одобрил данные поправки в Семейный кодекс, которые вступил в силу после подписания его главой государства и обнародования в прессе.

"Органы записи актов гражданского состояния не позднее трех дней со дня подачи заявления (о разводе) должны письменно уведомить примирительную комиссию схода граждан", — указывается в тексте внесенных изменений. Ранее данная процедура не была предусмотрена.

В соответствии с поправками, уведомления должны быть направлены по месту совместного жительства супругов для принятия соответствующих мер по их примирению, а если они не проживают совместно — в примирительную комиссию схода граждан по месту жительства каждого из них.

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С 2013 года в республике в сходах граждан на общественных началах действуют примирительные комиссии, основной задачей которых является выявление причин разводов и сохранения семейных отношений.

Ранее Мирзиеев на встрече в Союзе молодежи в июне 2017 года заявил, что общественным организациям страны и религиозным деятелям необходимо усилить работу по пропаганде семейных ценностей и разработать меры по предотвращению роста числа разводов, особенно в молодых семьях.

По данным официальной статистики, в январе-июне 2017 года в стране увеличилось число зарегистрированных органами ЗАГС браков — 96,3 тысячи (92,4 тысячи годом ранее) и разводов — 15,6 тысячи (14,8 тысячи).

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