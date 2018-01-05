ЗАГСы обязали уведомлять органы самоуправления о заявлениях на развод

ТАШКЕНТ, 5 янв – Sputnik. Органы ЗАГС в Узбекистане обязали уведомлять о поступающих им заявлениях на развод местные органы самоуправления – сходы граждан.
Президент страны Шавкат Мирзиеев подписал соответствующие изменения в Семейный кодекс страны, текст закона обнародован в местной прессе в пятницу.
Законодательная палата в начале декабря приняла, а сенат Узбекистана в конце декабря одобрил данные поправки в Семейный кодекс, которые вступил в силу после подписания его главой государства и обнародования в прессе.
"Органы записи актов гражданского состояния не позднее трех дней со дня подачи заявления (о разводе) должны письменно уведомить примирительную комиссию схода граждан", — указывается в тексте внесенных изменений. Ранее данная процедура не была предусмотрена.
В соответствии с поправками, уведомления должны быть направлены по месту совместного жительства супругов для принятия соответствующих мер по их примирению, а если они не проживают совместно — в примирительную комиссию схода граждан по месту жительства каждого из них.
Ранее Мирзиеев на встрече в Союзе молодежи в июне 2017 года заявил, что общественным организациям страны и религиозным деятелям необходимо усилить работу по пропаганде семейных ценностей и разработать меры по предотвращению роста числа разводов, особенно в молодых семьях.
По данным официальной статистики, в январе-июне 2017 года в стране увеличилось число зарегистрированных органами ЗАГС браков — 96,3 тысячи (92,4 тысячи годом ранее) и разводов — 15,6 тысячи (14,8 тысячи).
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.